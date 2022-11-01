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Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın 'Aleyna, Sinan' a 'abi' diyordu' açıklamasına yanıt

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#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Aleyna Kalaycıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlının Aleyna, Sinan a abi diyordu açıklamasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:43

Adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan Sinan Akçıl, “Aleyna, Sinan’a abi diyordu” diyen eski eşi Burcu Kıratlı’yı yalanladı: “Burcu yalan söylüyor, bana abi demiyordu. Aleyna ile güzel bir birlikteliğimiz var, çok mutluyuz.”

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GÜZEL BİR BİRLİKTELİK

 Aleyna Kalaycıoğlu doğum gününü Paris’te Sinan Akçıl’la kutlamıştı. Şarkı verdiği Talha Yıldırım’ın klip çekiminde basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, “Paris tatili nasıl geçti?” sorusu üzerine aşk itirafında bulundu:

“Aleyna çok yetenekli. Her zaman arkasındayım. Paris’te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Ben bu aşk haberlerinden de rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz.”

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BURCU YALAN SÖYLÜYOR

Sinan Akçıl’la iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, eski eşinin Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişki yaşadığı haberleri sorulunca “Aleyna annesiyle şarkı istemeye gelmişti. Sinan’a ‘abi’ diyordu. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum” demişti.

Sinan Akçıl, Kıratlı’nın bu açıklaması hatırlatılınca şöyle dedi: “Bir kez geldi annesiyle zaten. Burcu yalan söylüyor. ‘Abi’ falan demedi Aleyna bana.”

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Birisini hedef almadım 

Sinan Akçıl, “Altın Kelebek’ten ödül alamayacağını bilenler çekiliyor nedense, ilginç, yeni bir akım” paylaşımıyla Tan Taşçı’ya gönderme yaptığı iddiasına da yanıt verdi:

“Birisini hedef alarak yazmadım. Tan Taşçı ile alakası yok. Ona saygım sonsuz. Ama çekilenlerin ödül alma şansı zaten yok diye düşünüyorum. Favori olan birisinin çekileceğini de düşünmüyorum.”

Sinan Akçıldan Burcu Kıratlının Aleyna, Sinan a abi diyordu açıklamasına yanıt

Sinan Akçıl, Talha Yıldırım’a verdiği “Tektaş” şarkısının klip çekimine katıldı. Klipte sosyal medyada fenomen olan küçük şarkıcı Fevzi Kaan Türker de rol aldı.

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#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Aleyna Kalaycıoğlu

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