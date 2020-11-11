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Haber Giriş: 11.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl: Yeni bir şarkı yaptım, adı da ‘Bay Bay’.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sinan Akçıl: Yeni bir şarkı yaptım, adı da ‘Bay Bay’.
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Burcu Kıratlı ile olan ilişkisi yılan hikayesine dönen Sinan Akçıl'dan yeni açıklama...

Neslim Güngen kendi adını taşıyan güzellik merkezinin 22’nci şubesini Nişantaşı’nda açtı. Açılış davetine Neslihan Kozanoğlu, Sinan Akçıl, Hilal Mocan, Gülbin Simitçioğlu ve Müge Sırmabıyık gibi ünlü isimler de katıldı. Neslim Güngen’le objektife poz veren Sinan Akçıl, ayrıldığı iddia edilen Burcu Kıratlı ile ilgili soruları yanıtlamadı. Ünlü şarkıcı, “Özel hayatım hakkında yorum yapmayacağım. Yeni bir şarkı yaptım, adı da ‘Bay Bay’. Sanırım bu şarkı ve sözlerinden gereken cevabı alacaksınız” dedi. 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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