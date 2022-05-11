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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı

#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Boşanma

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bugün görülen duruşmayla üç dakikada boşandı.

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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı.

Ayrılığa dayanamayan ikili Şubat 2021’de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünyaevine girmişti.

Bir dargın bir barışık aşıklar ikinci şansı da iyi değerlendiremedi!  Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava ile üç dakikada boşandı.

Adliye çıkışı konuşan Sinan Akçıl, ‘5 aydır ayrıydık. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Çok da söyleyecek bir şey yok. Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Kırgınlığım yok, çok değerli bir insan. Çok değerli bir hikayeydi, her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim. Anlaşma gereği mal paylaşımı hakkında konuşamam.’ dedi.

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Burcu Kıratlı ise ‘Hissizim şu an açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok hazırdık. İki boşanma, biraz fazla cesuruz. Yapacak bir şey yok.’ ifadelerini kullandı.

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Ayrılık sebebi ihanet mi Burcu Kıratlıdan açıklama...
#SİNAN AKÇIL#BURCU KIRATLI
Ayrılık sebebi ihanet mi? Burcu Kıratlı'dan açıklama...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

‘İYİ Kİ İKİ EVLİLİĞİ DE YAPMIŞIM’

"Sinan Akçıl, geçen yıl ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile aldıkları bu boşanma kararı hakkında yöneltilen soruları cevaplamıştı:

Bu karardan dönmem. Karşılıklı bir karar bu. Birisinin bir hamle yapması gerekiyor ya, o yüzden boşanma davasını ben açtım.

Bu 3 yıl çok değerliydi. Ben sevdiğim kadınla iki kez evlendim ve asla pişman değilim. İyi ki bu iki evliliği yapmışım."

DÖVMEYİ SİLDİRMEYECEĞİM

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’nın adının baş harfini yazdırdığı dövmesini sildirmeyeceğini söyledi: “Burcu’dan kalan dövme var, dursun. Geçmişteki fotoğrafları da silmek bana ihanet gibi geliyor. Burcu da ben de kıskanç insanlardık. Ben gizli kıskançtım.”

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı

 

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#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Boşanma

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