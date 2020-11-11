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Sinan Akçıl: Şuşa’da şarkı söyleyeceğim
Sinan Akçıl aynı günün akşamında Etiler’deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Akçıl, “Bay Bay” adlı yeni şarkısının çalışmalarına hız verdiğini söyledi.
Sinan Akçıl önceki gün Nişantaşı’nda hizmete giren bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Ünlü şarkıcı, Ermenistan’ın işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Şuşa kentine gideceğini söyledi. Akçıl, “Yakında Şuşa’ya gideceğim ve orada ‘Sen Daima Yaşa Azerbaycan’ adlı şarkımızı okuyacağım” diye konuştu.
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