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Haber Giriş: 11.11.2020 - 08:40 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl: Şuşa’da şarkı söyleyeceğim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sinan Akçıl: Şuşa’da şarkı söyleyeceğim
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Sinan Akçıl aynı günün akşamında Etiler’deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Akçıl, “Bay Bay” adlı yeni şarkısının çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

Sinan Akçıl önceki gün Nişantaşı’nda hizmete giren bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Ünlü şarkıcı, Ermenistan’ın işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Şuşa kentine gideceğini söyledi. Akçıl, “Yakında Şuşa’ya gideceğim ve orada ‘Sen Daima Yaşa Azerbaycan’ adlı şarkımızı okuyacağım” diye konuştu.

Sinan Akçıl: Şuşa’da şarkı söyleyeceğim

Sinan Akçıl: Şuşa’da şarkı söyleyeceğim


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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