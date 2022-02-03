Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!

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Şarkıcı Sinan akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi.

Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Burcu Kıratlı'nın Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katıldı. Sinan Akçıl ise 'işlerim var' diyerek kutlamaya gelmedi. Bu durum evlilikte kriz mi var sorularına neden oldu.

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'EVLERİ AYIRDIK'

Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıkladı:

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

'ALDATMA YOK'

Burcu Kıratlı ise konuyla ilgili olarak “ Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz.” dedi.

SÜRPRİZ HAMLE

Evlilikleriyle ilgili düşünme aşamasında olduklarını açıklayan çiftten Burcu Kıratlı, yaptığı sürpriz hamle ile kararını belli etti.

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Ünlü oyuncu sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını sildi.

Burcu Kıratlı'nın bu hareketi 'evliliklerini kurtaramadılar' dedirtti.

REKLAM MI?



Sinan Akçıl, yeni albümünü önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek.

Ayrılık haberlerinin albüm dönemine denk gelmesi 'reklam mı yapıyorlar' yorumlarına neden oldu