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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Boşanma Davası
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlının boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanma iddiaları ile gündemdeydi. Haberler karşısında sessiz kalan Burcu Kıratlı'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Şarkıcı Sinan akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi.

Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlının boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Burcu Kıratlı'nın Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katıldı. Sinan Akçıl ise 'işlerim var' diyerek kutlamaya gelmedi. Bu durum evlilikte kriz mi var sorularına neden oldu.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlının boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle

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'EVLERİ AYIRDIK'

Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıkladı:

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlının boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle

'ALDATMA YOK'

Burcu Kıratlı ise konuyla ilgili olarak “ Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz.” dedi.

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!

SÜRPRİZ HAMLE

Evlilikleriyle ilgili düşünme aşamasında olduklarını açıklayan çiftten Burcu Kıratlı, yaptığı sürpriz hamle ile kararını belli etti.

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Ünlü oyuncu sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını sildi.

Burcu Kıratlı'nın bu hareketi 'evliliklerini kurtaramadılar' dedirtti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlının boşanacağı konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle

REKLAM MI?

Sinan Akçıl, yeni albümünü önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek.

Ayrılık haberlerinin albüm dönemine denk gelmesi 'reklam mı yapıyorlar' yorumlarına neden oldu

 

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendiŞarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.
daha fazla video içinSinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

 

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