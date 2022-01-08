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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Kenan Erçetingöz
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi
Sayit DURMAZ

Manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum günü kutlamasına yalnız katılan Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl’la boşanacakları iddiasına yanıt vermedi. Çiftin bebek konusunda anlaşmazlık yaşadığı söyleniyor.

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SİNAN BEBEK İSTİYOR

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın evliliği üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre çift bir kez daha boşanmanın eşiğine geldi. Bu seferki ayrılığın nedeni ise “bebek krizi”. İkili en son kasım ayında Ayaklı Gazete Ödülleri’nde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Akçıl o sırada imalı bir açıklama yapmıştı: “Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte.”

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi



SORUYA YANIT VERMEDİ

Bebek istemeyen Burcu Kıratlı’nın eşiyle bu yüzden restleştiği konuşuluyor. Kıratlı’nın Kenan Erçetingöz’ün partisine yalnız katılması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Çıkışta Akçıl’ı soran muhabirlere “Sinan Bey yok, ben şimdi onun yanına gideceğim” diye yanıt veren Kıratlı, “Ayrılık iddiası doğru mu?” sorusu karşısında ise “Ben iyi akşamlar diyeyim, evime gideyim” demekle yetindi.

Kızımızı üzmenin anlamı yok

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Kenan Erçetingöz, geceye katılmayan Sinan Akçıl’a tepkiliydi: “Ben bu akşam buraya davet ettim ama klip çekimi varmış, çekimi uzamış. Keşke gelseydi. Yarın buna bir cevabı olacaktır. Kızımızı üzmenin bir anlamı yok.”

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

 

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendiŞarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.
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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

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