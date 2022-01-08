Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

SİNAN BEBEK İSTİYOR
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın evliliği üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre çift bir kez daha boşanmanın eşiğine geldi. Bu seferki ayrılığın nedeni ise “bebek krizi”. İkili en son kasım ayında Ayaklı Gazete Ödülleri’nde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Akçıl o sırada imalı bir açıklama yapmıştı: “Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte.”
Kenan Erçetingöz, geceye katılmayan Sinan Akçıl’a tepkiliydi: “Ben bu akşam buraya davet ettim ama klip çekimi varmış, çekimi uzamış. Keşke gelseydi. Yarın buna bir cevabı olacaktır. Kızımızı üzmenin bir anlamı yok.”