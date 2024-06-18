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Sinan Akçıl: Hadise'nin ablası beni istemedi

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#Sinan Akçıl#Hadise#Müjde Uzman
Sinan Akçıl: Hadisenin ablası beni istemedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 12:08

Sinan Akçıl ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler hakkında konuştu. İki kez evlendiği Burcu Kıratlı’nın aşırı kıskanç olduğunu, Hadise’nin ailesi tarafından istenmediğini, Hande Yener’in enerjisine kapıldığını anlatan Akçıl, Müjde Uzman’la beraberliği için de “Toksik bir ilişki” yorumunu yaptı.

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Aşırı kıskançtı

 Konuk olduğu “Söylemezsem Olmaz” programında ilişkileri hakkında konuşan Sinan Akçıl, iki kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı için “Aşırı kıskançtı. Aşırının ötesinde” dedi.

Sinan Akçıl: Hadisenin ablası beni istemedi

Ünlü müzisyen, “Boşandıktan sonra Burcu’nun ciddi bir ilişkisini göremedik” diyen sunucuya şöyle karşılık verdi: “Göremezsin. Atlatamaştır o da duygu olarak. Eminim ki benimle kıyaslayacaktır. O arayıştadır. Ben de çoğu zaman insanları kıyaslıyorum evliliğimle.”

Bizimki toksik ilişki

Geçmişte aşk yaşadığı Müjde Uzman’la yıllar sonra yeniden bir araya gelen, ancak ilişkisi yine uzun ömürlü olmayan Sinan Akçıl, oyuncu hakkında şöyle konuştu:

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Sinan Akçıl: Hadisenin ablası beni istemedi

“Bizimki toksik bir ilişki. Bayağı uzun süre konuşmuyoruz, sonra bir espri yazıp gönderiyorum. O da bana bir şarkıyla ilgili bir şeyler soruyor. Onun istediği gibi bir sevgili olamamış olabilirim. Ama iyi geliyor Müjde bana. Konuştuğumuzda iyi hissediyorum. Fikir ayrılıklarımız var, hayata bakış açılarımız farklı. Müjde ekstra hassas bir kız hayata karşı. Ben de tam tersi bir çocuğum.”

Ailesiyle sıkıntı yaşadım

 Sinan Akçıl, Hadise’yle ilişkisi için “Bayağı ciddi bir aşk yaşadık biz. Başladığımızda o 23 yaşındaydı, ben 26. İlk Altın Kelebek ödülümü almıştım. Santorini’ye gitmiştik tatile, el ele koşup havuza atlamıştık mutluluktan. Böyle güzel şeyler yaşadık onunla” dedi.

Sinan Akçıl: Hadisenin ablası beni istemedi

Akçıl, ilişkileri sırasında ünlü popçunun ailesiyle sıkıntı yaşadığını da anlattı: “Ablası istemiyordu beni. Eurovision’da bir yeşil alan vardı, Hülya (Açıkgöz) beni oraya aldırmadı. Ben de sinirlendim, çıktım gittim bir restoranda izledim yarışmayı. Şarkının söz-müziği benim! Ağlayarak çıktı kız o zamanlar. El ele tutuşuyoruz, arkadan ‘El ele tutuşmak yok’ diye bağırıyor. Sonunda pes ettim. Bir aileye karşı mücadele edemezsin.”

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‘Delikanlı’ Aleyna

Sinan Akçıl, “Evliliğinin bitmesinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun etkisi oldu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Sinan Akçıl: Hadisenin ablası beni istemedi

“Erkek arkadaşı vardı onun, Survivor’dan bir çocuk. Sonra bir futbolcu oldu. Onunla ayrılma konusunda sıkıntı yaşadı. Benimle birlikte olmak istiyordu. Onu bitirip başladı. Öyle bir delikanlılık yaptı."

En dobrası Hande

Akçıl, “Hadise’yle beraberken başkasına mı âşık oldun?” sorusu üzerine Hande Yener’e âşık olduğunu itiraf etti: “Bence evet. Enerjisel olarak başka birisi çabuk çekti beni. Sonradan üç albüm yaptık kendisiyle; Hande Yener. Tükenmiş bir dönemin geçişinde (Hadise’yle ilişkisi) Hande’yle böyle bir ilişki başladı. Hayatımda tanıdığım en dobra kadın Hande. Bir kere bile arkamızdan laf etmemiştir.”

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Sinan Akçıl: Hadisenin ablası beni istemedi

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#Sinan Akçıl#Hadise#Müjde Uzman

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