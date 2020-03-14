MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinan Akçıl: Emrah büyüğümüz
GeriMagazin Sinan Akçıl: Emrah büyüğümüz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:51,Son Güncelleme:/

Sinan Akçıl: Emrah büyüğümüz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinan Akçıl: Emrah büyüğümüz
Abone Olgoogle-news

Sinan Akçıl, Eser Yenenler Show adlı sohbet programına konuk oldu.

Son dönemde Emrah’la yaşadığı polemikle gündemde olan Akçıl, “Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda. Artık gerçekten böyle şeyler bana çok komik geliyor. Bizim sektörde aslında bu çok oluyor. Bizim bu büyük kuşaklarımız bazen duruyor ve bize giydiriyorlar. Ama dediğim gibi adının başında her ne kadar küçük de olsa her zaman büyüğümüzdür” dedi.

Sinan Akçıl ve Emrah birbirine girdi: Sosyal medyada sert sözler!Sinan Akçıl dün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı’nın ‘Aşk Ve Mavi’deki eski rol arkadaşı Emrah’ı topa tuttu... Akçıl, “Sette herkesin kalbini kırmış. Köpekleri bile istememiş. Burcu ile bir sezon küs oynamışlar. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana. Bir şarkı istemişti, o zaman görüşmüştük. Sonra duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. ” dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle