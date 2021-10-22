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Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

#Sinan Akçıl#Emel Müftüoğlu#İsmail Şen
Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi
Özge Eğrikar

Sinan Akçıl, 17 yıl önce Emel Müftüoğlu’nun otomobiliyle motokurye İsmail Şen’e çarparak yaraladı. Şen’in 17 yıl önce hem Akçıl’a hem de Müftüoğlu’na açtığı davada karar verildi.

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SİNAN Akçıl 17 yıl önce Emel Müftüoğlu’nun otomobiliyle Yenibosna’da motokurye İsmail Şen’e çarparak yaralanmasına neden oldu.

Şen, hem Akçıl’a hem de Emel Müftüoğlu’na tazminat davası açtı. Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi taksirle yaralama suçundan dolayı Sinan Akçıl’a, bilirkişi raporuna göre 8’de 8 kusurlu olduğu için bir yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Avukatı eski eşi

Tazminat davasında ise bilirkişi 88 bin 42 liralık tazminat hesabı yaptı. Sigorta şirketi 40 bin lirayı ödedi, mahkeme kalan paranın Sinan Akçıl ve Emel Müftüoğlu tarafından ödenmesine hükmetti. Ancak her iki taraf karara itiraz etti. Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Müftüoğlu’nun avukatlığını eski eşi Oğuz Müftüoğlu yaptı. Akçıl’ın avukatları mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde “Davacı, aracın kamuoyunca tanınmış Emel Müftüoğlu’na ait olduğunu öğrenince fahiş miktarda tazminat istemiştir” dedi.

Mahkeme iki sanatçının bin lirası maddi, 6 bin lira manevi tazminatı 17 yıllık faiziyle birlikte İsmail Şen’e ödemesine hükmetti.

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#Sinan Akçıl#Emel Müftüoğlu#İsmail Şen

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