Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

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SİNAN Akçıl 17 yıl önce Emel Müftüoğlu’nun otomobiliyle Yenibosna’da motokurye İsmail Şen’e çarparak yaralanmasına neden oldu.

Şen, hem Akçıl’a hem de Emel Müftüoğlu’na tazminat davası açtı. Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi taksirle yaralama suçundan dolayı Sinan Akçıl’a, bilirkişi raporuna göre 8’de 8 kusurlu olduğu için bir yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Avukatı eski eşi



Tazminat davasında ise bilirkişi 88 bin 42 liralık tazminat hesabı yaptı. Sigorta şirketi 40 bin lirayı ödedi, mahkeme kalan paranın Sinan Akçıl ve Emel Müftüoğlu tarafından ödenmesine hükmetti. Ancak her iki taraf karara itiraz etti. Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Müftüoğlu’nun avukatlığını eski eşi Oğuz Müftüoğlu yaptı. Akçıl’ın avukatları mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde “Davacı, aracın kamuoyunca tanınmış Emel Müftüoğlu’na ait olduğunu öğrenince fahiş miktarda tazminat istemiştir” dedi.

Mahkeme iki sanatçının bin lirası maddi, 6 bin lira manevi tazminatı 17 yıllık faiziyle birlikte İsmail Şen’e ödemesine hükmetti.