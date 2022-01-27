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Baba olmak istiyorum'Baba olmak istiyorum'#Sinan Akçıl
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Sinan Akçıl: Baba olmak istiyorum

#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
Sinan Akçıl: Baba olmak istiyorum
Sayit DURMAZ

Sinan Akçıl önceki akşam Bebek’teki bir dövmeciden çıkarken görüntülendi.

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Şarkıcı, gazetecilerin “Boşanma aşamasındaki eşiniz Burcu Kıratlı’nın baş harfi dövmenizi sildirdiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, o duruyor.”

Akçıl, kuş dövmesi yaptırdığını açıkladı: “Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ile yaptığımız ‘Durum Çok Acil’ şarkımız 3 günde 3 milyon izlendi. Şarkımız uçuyor, bu yüzden de kuş dövmesi yaptırdım. Aşkta biraz kayıp var ama işimiz iyi gidiyor.”

Sinan Akçıl: Baba olmak istiyorum

Şarkıcı, çocuk isteği nedeniyle boşandıkları yolunda iddiaları hakkında ise “Ben çocuk çok istiyorum. Baba olmak istiyorum” dedi. 

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Akçıl, “Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Diğer iddiaların hepsi yalan, asılsız” dedi. 2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021’de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı’nın, manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Hürriyet’in ulaştığı Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı.

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TEKRAR BOŞANABİLİRİZ YA DA BARIŞABİLİRİZ

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

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Ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden
#SİNAN AKÇIL#BURCU KIRATLI
Ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

ALDATMA KESİNLİKLE YOK

Burcu Kıratlı ise “Eşinizin size ihanet ettiği ve yakında boşanacağınız doğru mu?” sorularına şu yanıtı verdi:

“Asla aldatma yok. Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz.”

 

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendiŞarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.
daha fazla video içinSinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

 

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