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Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum
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Eski eşi Burcu Kıratlı’yla yeniden nikâh masasına oturacağı konuşulan Sinan Akçıl önceki gece Nişantaşı’nda görüntülendi.

Evlilik soruları üzerine “Durun şimdi Oğuzhan (Koç) gibi yapayım; hangi mikrofon?” diyen Akçıl, kendi esprisine kahkahalarla güldü.

“Sürpriz, her şey güzel olacak” diyen Sinan Akçıl’a Azeri diyetisyen Nez Aliyeva’nın kendisinden bebek beklediği iddiası da soruldu. Ancak bu soru şarkıcıyı sinirlendirdi: “Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz. Ben ‘aşk ateşinden yanıyorum diyorum’ arkadaşım!”

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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