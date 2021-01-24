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Magazin
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

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Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum
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2018 yılında Burcu Kıratlı ile evlenen Sinan Akçıl, ünlü oyuncuyla evlendikten kısa süre sonra boşanmıştı.

Şu sıralar yeniden nikâh masasına oturacakları konuşulan çiftten Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen şarkıcı, Kıratlı ile ilgili sorulara “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” yanıtını verdi. “Nikâh ne zaman” sorusunu ise Akçıl “Tarih sürpriz olsun” şeklinde yanıtladı.

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