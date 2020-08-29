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Simge’nin Çeşme tatili
Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, tatil için Çeşme’yi tercih etti.
Gündüzleri deniz ve güneşin tadını çıkaran, bol bol kitap okuyan ünlü şarkıcı, akşamları da arkadaşlarıyla eğlence mekanlarında vakit geçiriyor. Sağın geçtiğimiz akşam da Alaçatı’daki Limon Koyiçi adlı mekandaydı. Girişteki limon tezgahının önünde mekanın işletmecisi Raif Karan tarafından karşılanan Sağın, DJ Yiğit Özdemir’in şarkılarıyla eğlendi.
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