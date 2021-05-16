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Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Simge'den yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı

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Simge'den yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı

Simge Sağın, Murat Boz ile ilgili bir itirafta bulundu. Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan şarkıcı, İbrahim Selim’in sorularını yanıtladı.

Sağın, Murat Boz’un 2011 yılında yayınladığı “Geri Dönüş Olsa” şarkısını ilk kendisinin söylediğini itiraf etti: “O şarkı yıllar önce bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. Murat Boz verdi parayı, aldı. Sağ olsun Erdem Kınay benim sesimden şarkıyı dinletip satmış. Murat’ın menajerini gördüm, ‘Ne kadar güzel bir şarkı söylemişsin, biz onu aldık’ dedi. O benim içimde yara oldu.”

Simgeden yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı

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