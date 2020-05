Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz'in babası neden öldü?

Sunucu Simge Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Simge Tertemiz, paylaşımında şunları dile getirdi:



"Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Türk sunucu, manken ve oyuncu Simge Tertemiz, 9 Eylül 1988 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezun oldu.. 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahip.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV'de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

Özel hayatı



2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için, 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu oldu. Sansasyonel bir şekilde, bir süre daha devam eden Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliği, 2014'te sona erdi.