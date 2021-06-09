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Haber Giriş: 09.06.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol aşk mı yaşıyor?

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol aşk mı yaşıyor?

Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup, yeni yaşını önceki akşam Etiler’deki bir mekanda kutladı. Genç kadının ablası Simge Sütşurup’a gecede Doğu Demirkol eşlik etti.

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Bir süredir şarkıcı Mustafa Sandal’la ilişki yaşayan Melis Sütşurup, 32’nci yaşını önceki akşam Etiler’deki bir restoranda kutladı.

Kutlamaya Sandal’ın yanı sıra genç kadının ablası Simge Sütşurup da katıldı. Simge Sütşurup’a gece boyunca eşlik eden isim ise Doğu Demirkol’du.

Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol aşk mı yaşıyor

Mustafa Sandal çıkışta selam verdiği muhabirlere “Melis’in doğum gününü kutladık” dedi.

ÖNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Geçen yıl Farah Zeynep Abdullah’la aşk yaşayan ve ilişkisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Doğu Demirkol, gecenin sonunda Simge Sütşurup’un aracına bindi.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşadı. Önce eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Sütşurup, daha sonra gülerek “Arkadaşız” dedi.

Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol aşk mı yaşıyor


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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