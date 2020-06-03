Simge Sağın’dan duygulandıran sözler: “Rahmetli babam aklıma geldi, çok ağladım”

Sevilen şarkıcı haftanın bir iki günü ormanda yürüyüş yaptığını geri kalan zamanlarda ise evde spor yaptığını söyledi. Hayatında olan insanlardan çok mutlu ve çok memnun olduğunu belirten Simge Sağın, “en son en çok istediğim şey son yaptığım akustik konserinin devamının gelmesiydi” dedi.



İşte programda öne çıkan yerler;

-Zorluklardan geçen güzel bir hayatım vardı. Hayatımda kendime kattığım her şey negatif olaylardan doğru ve o olayların bana sonuçları oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Her başarısız hikaye bir başarı hikayesine döndü hayatımda… Geçmişe dönüp baktığımda ne kadar sabırlı olduğumu görüyorum. Ne kadar sabır gösterdiysem o kadar ödüllendirildim gibi hissediyorum.





-Geçmiş zamanlardaki zorluklarım ve geçiş dönemleri bana çok şey kattı. Kendim prodüktör olma kararı aldım. Hayatımı idame ettirmeye çalışırken başkalarının fikirleri ile yol almadığımda (tabi ki herkesi dinliyorum ama son kararı ben veririm) hep güzelliklerle karşılaştım. Kendimi dinlemeyi, kendi fikirlerimle yol almayı çok seviyorum. İyi geliyor. Şimdi daha dingin, daha sakin ve ne yaptığını bilen bir insan olmak çok hoşuma gidiyor. Ondan önce hep arıyordum. “Ne yapacağım, ne edeceğim?” diye geçiyordu zaman. Zaman içerisinde çok çalışarak, çok uğraşarak, çok sabır göstererek finale ulaştı. Şimdi bu zor günlerde pandemiyi diğer sıkılan insanlardan daha rahat geçirdiğimi düşünüyorum.





-İçsel yolculuktaki gücü ve kudreti hiç kaybetmemek lazım…

-Sahnede özgürleştiğimi hissediyorum. Normal hayatımda tabi ki çok özgünüm kendi çapımda… Sahnede bambaşka duygu oluyor.

-Şarkılarım karşı tarafa çok geçiyor. İntrosu çıkan şarkılarım bile dinleyici de karşılık buluyor. Bu beni çok mutlu ediyor.

-İyi müzik yaparsan önünde hiçbir şeyin duramayacağını öğrendim. Kimse seni engelleyemez. İyi ekiplerle, kaliteli klipler yapınca kendine güvenin geliyor. Tıklara takılmamayı da öğrenmek gerekiyor. Başarılı, güzel işler için sadece ve sadece müzik yapmayı öğrendim. Ondan önce çok takıldığım yerler oluyordu. Ne zaman tam donanımlı olarak müzik yapmaya başladım. O zaman takılmamaya ve kimin ne dediğini umursamamaya başladım. Kimsenin canını yakmadan, işini yapıp evine dönmeyi öğrendim. Bu çok keyifli bir nokta oldu benim için… Sadece müzikle ilgilenince başka şeylere fırsat kalmadığını öğrendim. Tık verilerine takılmamak lazım.

-Polemikten beslenen biri olarak doğmadım. İyi şeyler yaptığın zaman başkalarına çok bakmıyorsun. Kendi işin ile ilgili daha iyi ne yapabilirim diye düşünüyorsun. Polemik karakterime çok ters… Oradan hiç yürümedim. Hiç hoşuma gitmiyor o tarafta olmak… Başkalarının hayatları, başkalarının yaptıkları yorucu oluyor bir noktadan sonra… Başkalarının yaptıkları zaten, banane yani…

-Benim işim git gide zorlaştı. İyi müzikler yaptım ve üzerine koyup daha iyi ne yapabilirim diye kafa yormam gerekiyor. O tarafa çok eğildim. Başka bir şey görmüyor gözüm… Hayal ettiğim şeyler için kurgular içerisindeyim. Bu da kendimi geliştirmeme neden oluyor.

-Sevgimi tarif edemem gösterebilirim. Çok sevgisel şeyleri sözlü olarak karşıya çok net söylerim. En yakın arkadaşlarıma, erkek arkadaşım varsa ona… Bütün sevgimi, bütün duygularımı hep karşıya verebilen biriyim. Açık oynarım kartlarımı…

-En son en çok istediğim şey son yaptığım akustik konserinin devamının gelmesiydi.

En son en çok hüzünlendiğim an evde yalnız kaldığım Pazar günüydü. Biraz zor bir gündü benim için… Çok fazla rahmetli babam aklıma geldi. Babam ile ilgili bayağı ağladım.





Hayatımda olan insanlardan çok mutlu ve çok memnunum. Şükürler olsun bu cümleyi kurabilmek çok önemli… Şu an bunu hissettim.