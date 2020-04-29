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Simge Sağın itiraf etti: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
'Hakan Gence'yle Evden'in bugünkü konuğu Simge Sağın aşk hayatıyla ilgili çok cesur konuştu:
“İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum.”
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