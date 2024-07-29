Simge Sağın: Icardi’yle alakam yok!

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HAYRANLARI AŞK İSTİYOR

Simge Sağın’ın “Aşkın Olayım” şarkısı Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’yle özdeşleşmiş, bu durum aşk dedikodularına yol açmıştı. Wanda Nara’nın ayrılık açıklamasının ardından, hayranları futbolcuyla Sağın’ı mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de konser veren Sağın konuyla ilgili şunları söyledi:

BİZİ MÜZİK BAĞLADI

“Sabah Instagram’a giriyorum, şehir efsaneleriyle karşılaşıyorum. Bir post koyuyorum, altına bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. En başından beri söylüyorum; Icardi’yle hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerdi. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum.”

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Ne olacağı belli olmaz

Icardi’yle bir ilişkisi olmadığını söyleyen Simge Sağın, muhabirlerin “İleride ne olacağı belli olmaz ama değil mi” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Evet, ileride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum lokmaları yediğim için hiçbir konuyla ilgili büyük konuşmuyorum. Ama bu konuyla ilgili yorumum belli. Yanlış anlaşılmasın.”

İREM’DEN DERS ALACAĞIM

Aşk hayatındaki suskunluğun nedenini “Uzun zamandır ruhumu çeken biri olmadı” diye açıklayan Simge Sağın, “İlla six pack’i olsun diyen biri değilim. Dışarıya bakmam, içeriye bakarım. İçi güzel olsun” dedi. İlişkilerinde utangaç olduğunu da dile getiren şarkıcı esprili konuştu: “İrem’den (Derici) ders alacağım. O bu işlerin ustası.

Nasıl yapıyorsa bana da göstersin.”