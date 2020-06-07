Simge Sağın: “Ben Simge’yim” diyerek erotik fotoğraflar göndermiş

Buharalı’nın “Bugüne kadar hakkında çıkan haberlerden en çok hangisine şaşırdın?” sorusuna Sağın; “Kızım olduğu haberlerine çok şaşırıyorum. Ve bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım. Herkes bilsin ki; kızım ya da bir Facebook hesabım yok” cevabını verdi.

“Ben Simge’yim” diyerek

erotik fotoğraflar göndermiş

Sağın, Facebook’ta adını kullanarak, hiç tanımadığı ünlü erkeklerle flört eden bir sahte hesap kullanıcısıyla ilgili de açıklama yaptı: “Facebook’ta bir hesabım yok. Biri, kendisini Simge Sağın olarak tanıtıyor. Bu kişi daha önceden tanıdığım biri. Kendisini ben zanneden bir erkek. İnanır mısınız ses kayıtlarını dinledim, ‘Ben Simge, sesim gece çok sahne yaptığım için kalın çıkıyor’ gibi yalanlar söylüyor.

Bana benzeyen seksi kadın fotoğrafları bulmuş, onları benmişim gibi kafası olmadan karşı tarafa gönderiyor. Sanat camiasından o kadar çok şaşırdığım insanla arkadaş olmuş ki... Benle 2 senedir tanışıp konuştuğunu sananlar var.

‘Ben paraya sıkıştım’ diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Hesabı kapattırmak için avukatım Ayşegül Mermer gerekli başvuruları yaptı.”