Bir kalpte iki aşk... Şimdiki karısına aşkı büyük... Ama genç ölen ilk karısını da hiç unutamadı: Beni adam eden o oldu, her zerremde izleri var

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Aslında şöyle bir bakıldığında bu söyledikleri hiç de haksız sözler değil...

Çünkü onun 'dünyanın en efendi adamı' diye tanımladığı Pierce Brosnan'ı bugün kime sorsanız herkes onunla ilgili gayet güzel sözler sarf edecektir. İşin ilginç yanı sadece yakından tanıyanlar değil böyle düşünen.

Filmlerinin yanı sıra onu basından takip edenlerin gözünde de gayet olumlu bir imajı var Brosnan'ın.

Çocukluğunda maddi nedenlerle ayrı yaşamak zorunda kaldığı 90 yaşındaki annesi Mary May Smith'e artık dünyanın en güzel hayatını yaşatıyor elinden geldiğince...

İki çocuğunun annesi olan "kahverengi gözlü güzel prensesini" yani karısı Keely Shaye Smith'i el üstünde tutuyor. Kendisi yıllara meydan okuyup yakışıklılığını korurken her ne kadar hala çok güzel olsa da kilo alan karısına olan aşkının hiç bitmediğini her fırsatta dünyaya haykırıyor.

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Pierce Brosnan, bugün çok ünlü, çok mutlu bir yuvası ve milyon dolarlık serveti var. Ama çocukluk ve gençlik yılları trajedilerle geçti.

Hatta ona öylesine aşık ki Keely hakkında "Onun aşkına layık olmaya çalışıyorum" diyecek kadar sadık bir eş.

Bütün bunların da ötesinde genç yaşta yitirdiği ilk karısının eski kocasından olan çocuklarına da babalık yaptı ünlü oyuncu.

Onları nüfusuna geçirdi, hatta içlerinden biri epey "hayırsız" çıksa da desteğini hiç esirgemedi. İlk karısının kızı kanserden öldüğünde de ardından gözyaşı döktü.

Özetlemek gerekirse Pierce Brosnan, bazı ünlülerin servete ve pırıltılı hayata kavuştuktan sonra yaptığı gibi ailesine hiç sırtını dönmedi.

Diğer yandan da kariyerini ilerleyen yaşına rağmen büyük bir başarıyla sürdürüyor.

Özetlemek gerekirse son dönemde Pierce Brosnan'ın "Hollywood'un en iyi kalpli ünlüsü" olarak anılması boşuna değil.

Bugün 71 yaşında olan Brosnan'ın sadece kendi kuşağından değil genç kuşaktan da milyonlarca hayranı var.

Ama ünlü oyuncunun bu noktaya gençlik yıllarında büyük trajediler yaşadıktan sonra geldiğini biliyor muydunuz?

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BÜYÜK ACILARDAN GEÇTİ... YIKILDI AMA HEP AYAĞA KALKTI

Brosnan'ın zor hayatı daha çocukluğunda başladı. İrlanda'da dünyaya gelen Pierce Brosnan, daha küçücükken babası onları terk etti.

Annesi ise çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bu yüzden Pierce'ı anneannesi ile dedesi büyüttü. Bir başka deyişle anne kokusuna hasret büyüdü. Zaten şimdi annesini film setlerine de götürmesi bu yüzden.

Daha küçücükken bir ara bir bakım evine bırakıldı. Oradaki hayatı da kolay olmadı.

Kendisinden yaşça çok daha büyük işçilerle aynı odada yaşadı. Yattığı yatağın gün ışığını gördüğü bile yoktu.

Sonradan gösterişli fiziği sayesinde modellik ve sinema derken bugünlere kadar geldi. Sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak da tarihe geçti.

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SADECE 11 YIL EVLİ KALDIĞI EŞİNİ KAYBETTİ

Ama Pierce Brosnan'ın hayatı, şöhreti bulduktan sonra da güllük gülistanlık gitmedi. Öyle ki onun bugün gülümseyen yüzünün ardında hiç unutmadığı büyük bir acı gizli.

Brosnan, genç yaşında büyük bir aşkla bağlandığı Cassandra Harris ile evlendi. O sırada takvimler 1980 yılını gösteriyordu.

Fakat mutlu evliliği sadece 11 yıl sürdü... Harris kansere yakalandı ve 1991'de evlilik yıl dönümlerinden çok kısa bir süre sonra hayata veda etti.

İşte çocukluğu zorluklar içinde geçen Pierce Brosnan'ın yetişkinlik çağındaki trajedisi de bu oldu.

Cassandra Harris, Brosnan ile tanıştığında eski evliliğinden Charlotte adında bir kızı ve Christopher adında bir de oğlu vardı. Bu iki çocuğun biyolojik babası Dermot Harris'in 1986'daki ölümünden sonra Brosnan onları evlat edindi, ikisine de soyadını verdi.

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Bu arada Cassandra Harris ile Pierce Brosnan'ın evlenmelerinden iki yıl sonra Sean William adını verdikleri bir de erkek çocukları dünyaya geldi.

Brosnan, kanserden kaybettiği ilk eşinin evlat edindiği kızını da aynı hastalıktan kaybetti.

GERİDE ÜÇ ANNESİZ ÇOCUK KALDI

Brosnan'ın ilk karısı Cassandra öldüğünde üç tane çocuk da annesiz kaldı. O sırada en büyükleri olan Charlotte 20, Christopher 19, en küçükleri Sean da sadece 8 yaşındaydı.

Karısının ölümü Brosnan'ı yıksa da üç çocuğu uğruna hayata tutundu. Onları yetiştirmek için elinden geleni yaptı.

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Fakat kızı Charlotte da genç yaşında tıpkı annesi Cassandra gibi kanser nedeniyle hayata veda etti. Bu ölüm, Brosnan'ı bir kez daha yıktı.

Christopher ise kötü alışkanlıklarının esiri oldu. Brosnan çok çabalasa da artık bir yetişkin olan oğlu için daha fazla bir şey yapamadı. Belli bir noktada "Artık sadece onun iyiliği için dua edebilirim" diye konuştu.

İKİNCİ KARISINA SIMSIKI SARILIYOR

Pierce Brosnan 2001 yılından bu yana ikinci eşi Keely Shaye Smith ile evli. Gayet mutlu giden bu evliliğinden de Paris ve Dylan adında 20'li yaşlarında iki tane çocuğu bulunuyor.

Özetlemek gerekirse Brosnan'ın çocukluğunda başlayan, gençliğinde en mutlu döneminde yaşadığı trajediyle yerle bir olan hayatı, ikinci karısı sayesinde toparlanmış durumda.

Brosnan, şimdiki eşi Keely Shaye Smith ile örnek bir evlilik sürdürüyor.

Ama ona sorarsanız bütün bunları genç yaşta hayata veda eden ilk karısı Cassandra Harris'e borçlu. Bu konuya zaman zaman verdiği röportajlarda da dile getiriyor Brosnan.

Genç yaşında kansere yenilen ilk karısı hakkında " O sonsuza kadar varlığımın her zerresine yerleşti. Her gün yanımda" diye konuştu ünlü oyuncu.

Sonra da Cassandra'nın kendisi için ne anlama geldiğini şöyle özetledi: " Bugün beni olduğum adam yapan kişi odur... Bugün olduğum oyuncu, bugün olduğum baba... Böyle biriyle tanıştığım için çok şanslıyım."

Brosnan, söylediğine göre Cassandra'nın ölümünün ardından hayatında böylesine yakın olan böylesine sevdiği birinin kaybını ilk kez yaşadı... Bu durumu "acımasızlık" olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu, daha 11 yıllık evliyken sadece 18 ay içinde parmaklarının arasından uçup giden ilk karısı Cassandra'ya belli ki hiç unutmadı.

ONU KAYBETTİKTEN 10 YIL SONRA TEKRAR EVLENDİ

Ama bütün bunlar olup bittikten tam 10 yıl sonra da ikinci karısı Keely Shaye Smith ile hayatını birleştirdi. Ona olan aşkı ise zaten kelimenin tam anlamıyla bir efsane gösteri dünyasında.

Ünlü oyuncu "Kahverengi gözlü güzel kızım" diye tanımladığı karısı Keely'e olan aşkını her fırsatta dile getiriyor zaten.

Bir dönem karısı kilo aldığı için onun zayıflamasına destek olma tekliflerine de "Ben onun her kıvrımını ayrı seviyorum" diyerek verdiği yanıtla da çok konuşulmuştu.

Belli ki hayatının ileri bir döneminde artık sadece şöhreti ve serveti değil mutluluğu da buldu Brosnan.

Brosnan'ın şu anki eşinden Paris ve Dylan adında iki tane oğlu bulunuyor.





Ünlü oyuncunun hayatında ailesinin yanı sıra annesi de önemli bir yer tutuyor.