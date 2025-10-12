×
Şimdi modellerin kraliçesi… Oysa podyuma ilk çıktığında 'şişmansın' deyip onu bile ağlattılar!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 13:22

Abla kardeş uzun yıllardır podyumların en beğenilen ve en çok aranan modelleri olmayı sürdürüyor. Bu başarılarının bir kısmını çok çalışarak bir kısmını da kendileri gibi ünlü bir model olan annelerinden gelen genlerine borçlular…

Eski manken Yolanda Hadid’in kızları Gigi ve Bella Hadid moda dünyasının en önde gelen ve en çok kazanan modellerinin başında geliyor.

Abla Gigi Hadid kardeşi Bella’dan bir süre önce mesleğe adım atmış, Victoria’s Secret defilelerine çıktıktan sonra ünü bütün dünyayı sarmıştı.

Şimdi mesleğinin kraliçesi olarak anılsa da 30 yaşındaki yıldız isim için işler her zaman böyle yürümedi…

Geçtiğimiz gün Victoria’s Secret’ın yaklaşan defilesi için markanın Instagram sayfasına konuk olan Gigi Hadid 2015’te ilk kez melek kanatlarını takarak podyuma çıktığı o günü anlattı…

Samimi videoda daha 20 yaşında çıktığı bu defileden sonra hakkında söylenenleri hatırlarken gözleri dolan ve gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başlayan Gigi Hadid bedeni konusunda utandırıldığını anlattı.

Ünlü model 15 Ekim'de düzenlenecek, merakla beklenen 2025 Victoria's Secret defilesinde podyumda boy göstermeye hazırlanıyor.

Bu defile onun ünlü markayla çalışmaya başlamasının 10. yıl dönümünde gerçekleşecek.

Hadid, 2015’teki ilk defilesinde podyumda herkesin çok arzuladığı yeri elde etmişti ancak sonunda beklenmedik tepkilerle karşılaştı.

"İlk defilem için podyuma çıktığımda neler hissettiğimi hayal edebilirsiniz” diyen Hadid, 20 yaşındaki haline seslendi ve "onun için çok mutlu" olduğunu söyledi.

"O kız bu hayali gerçekleştirmeyi çok istiyordu. O zamanki fotoğraflara bakıyorum ve dünya ona çok sert davranmış. Ve sadece bana değil, tüm kızlara da sert davranıyor."

2015'te Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktıktan sonra Hadid, Vogue ile yaptığı bir röportajda vücut aşağılayıcı yorumlara sert tepki göstermişti.

Onu şişman bulanlar olmuş, fiziği beğenilmemiş, vücut yapısının modellik yapmaya uygun olmadığı söylenmişti.

20 yaşındaki gencecik Gigi defile sonrası verdiği röportajda "Evet, atletik bir insanım. Ama vücudumu seviyorum çünkü şu anki haline gelmek için neler yaşadığını biliyorum ve dürüst olmak gerekirse, Victoria's Secret melekleri hiçbir yere gitmiyor; ben hiçbir yere gitmiyorum; büyük beden modeller hiçbir yere gitmiyor” demişti.

Başka modellerle benzer bir fiziğe sahip olmadığının farkında olan Gigi Hadid daha önce de “Diğer modellerle aynı vücut tipine sahip olduğumu düşünmüyorum. Evet, benzersiz bir yürüyüş istiyorum ama aynı zamanda gelişmem gerektiğini de biliyorum” demişti.

Bir çocuk annesi Gigi Hadid 2023’ten beri Bradley Cooper’la birlikte ve çiftin mutlu ilişkisinin giderek ciddileştiği ve evlilik yolunda oldukları söyleniyor.

