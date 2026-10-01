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Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım!

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#Monica Bellucci#Vincent Cassel#Hollywood
Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 13:42

Zaman, hiç kimse için yerinde saymıyor... İstediğiniz kadar ünlü olun, istediğiniz kadar zengin hiç fark etmez. Herkesle eşitler sizi akıp giden yıllar.

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Önemli olan insanın bunu nasıl karşılayacağı...

Hele gösteri dünyasında isim yapmış, güzelliğiyle tarihe geçmiş bir kadın yıldız söz konusuysa..

Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
BİR DÖNEME GÜZELLİĞİYLE DAMGA VURDU
Tıpkı Monica Bellucci gibi...

Bir döneme eşine az rastlanır güzelliğiyle damgasını vurdu İtalyan oyuncu Bellucci. Bugün artık 62 yaşına geldi ve görünüşe göre o da geçip giden yıllara teslim olmuş durumda.

Eski kocası, Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evliliğinden boyunca iki kızı olan Bellucci, Harper's Bazaar dergisinin İspanya baskısıyla bir röportaj yaptı.

Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
Bellucci, bir dönem güzelliğin tanımı olarak nitelendiriliyordu. Aslına bakılırsa 62 yaşında yıllara hala meydan okuduğunu söylemek hiç yanlış değil.

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Dergi için çarpıcı pozlar da veren yıldız, yaşlanmayı "Harika bir hediye" olarak gördüğünü saklamadı.

Aslında yaşına rağmen, ufak tefek dokunuşların da yardımıyla yıllara meydan okuyan Monica Bellucci, yaşlanmanın özellikle de kadınlar açısından olumsuz bir durum olduğu inanışına karşı çıktığını söyledi.

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Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
'YAŞLANMAYI KABUL ETMEK GEREK... BAŞKA SEÇENEK YOK'
Sinema sektörünü "yapay" diye nitelendiren Monica Bellucci, "Bazı kadınlar yaşlanma kavramını kabul etmekte zorlanıyor. Ama gerçekte başka bir seçenek de yok" diye konuştu.

Sonra da yaşlanmaya ve geçirilen fiziksel değişime bakışını özetledi: "Ya yaşlanır ve bu süreci onurlu bir şekilde kabullenirsiniz ya da ölürsünüz...Böyle bakınca yaşlanmaya bin kez razıyım."

Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
Elbette geçip giden yıllar onun görünüşünü de etkiledi.

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Onun yaklaşımına göre insan yaşlandıkça hayata bakışı da değişiyor. Olgunlaşmak beraberinde farklı bir hediye getirir. Bu da hayata karşı belli bir mesafe koyabilme becerisi...

Bellucci bu konuda "Bazen yaşlandıkça bir oyuncu olmaktan çıkıp dünyayı izleyen biri haline gelirsiniz. Bu da her şeyi bambaşka bir bakış açısıyla görmenizi sağlar" dedi.

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Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
OLGUN KADINLARIN DA BÜYÜLEYİCİ HİKAYELERİ VAR
Sinema dünyasında yaş alan kadın yıldızlara karşı yaklaşımın da değiştiğini saklamadı Monica Bellucci.

"Eskiden 40 yaşından sonra kadın yıldızların kariyerlerini sürdürmeleri imkansızdı. Şu an Fransa'da yaşıyorum ve Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant gibi örnekleri görüyorum. Hepsi film çekmeyi, dergi kapaklarında yer almayı bu tür konulara liderlik etmeyi elden bırakmamış olağanüstü kadınlar" diyerek bu konudaki görüşlerini özetledi.

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Bellucci "Artık olgun kadınların da büyüleyici hikayeleri olduğu ve izleyicinin bunları perdede görmeyi tercih ettiği anlaşılıyor" dedi.

GÜZELLİK, İNSANIN İÇİNDE BAŞLAR:BElbette röportaj veren kişi Monica Bellucci olunca konu dönüp dolaşıp güzellik kavramına da geldi. "Bu insanların algıladığının ötesinde bir şey önemli olan içinizde neler hissettiğiniz" diye konuştu. Sonra da yaş almakla güzellik kavramını harmanlayarak şöyle devam etti: "Yıllar geçtikçe bakış açınız değişiyor. Sabah sağlıklı bir şekilde uyanmak, bir kahve kokusunun keyfine varmak şükür etmek için bir sebep oluyor. Ancak bu, zamanla anlaşılan bir şey."

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Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım

Bellucci, 1999 ile 2013 arasında Fransız oyuncu Vincent Cassel ile bir evlilik yaptı.
Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım

Bu evlilikten dünyaya gelen büyük kızı Deva, bir süredir model ve oyuncu olarak kariyer yapıyor.
Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım

Küçük kızı Leonie de annesinin ve ablasının izinde model oldu.
Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım

Bellucci, son olarak ünlü yönetmen Tim Burton ile bir aşk yaşayıp ayrılmıştı.
Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım

KATI BİR DİYET UYGULAMIYOR
Bu arada Bellucci, aynı röportajda nasıl beslendiğini de anlattı. Doğrusu duyanları da şaşırttı yıldız. Çünkü öyle katı bir diyet uygulamıyor.

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Cildi için avokado ve fındık gibi sağlıklı yağlar içeren besinleri tüketiyor.

Şimdi kırışıklıklarını kara gözlüklerle saklıyor... Hem gençliği gitti hem unutulmaz güzelliği: Olsun, öleceğime yaşlanmaya bin kere razıyım
Bunun yarı sıra bol bol sebze, meyve, zeytinyağı tüketiyor. Ama canı istediğinde kek ve makarna bile yediğini saklamadı.

Bellucci öyle sıkı bır egzersiz programına da sahip değil. Elbette hareket ediyor ama kıvrımlı bedeniyle de barışık. Hayatında hiç zayıf olmadığını belirten Bellucci'nin tek isteği huzurlu ve keyifli bir şekilde yaş almak.

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#Monica Bellucci#Vincent Cassel#Hollywood

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