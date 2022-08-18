Şimdi keyif zamanı... Canan Ergüder ve oğlu tatilde!

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Şimdi keyif zamanı

Meme kanserini yenen Canan Ergüder sıkıntılı günleri geride bıraktı. Kemoterapi nedeniyle dökülen saçları da uzayan ünlü oyuncu, Bodrum tatilinde oğluyla deniz keyfi yaparken görüntülendi.

OĞLUYLA TATİLDE

Geçen yıl meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzen Canan Ergüder, gördüğü kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle sağlığına kavuştu. Zor günleri atlatmayı başaran ünlü oyuncu, Kenan Ece’yle evliliğinden olan oğlu Demir’le Bodrum’da görüntülendi.

HALK PLAJINDA

Akyarlar’daki halk plajını tercih eden Canan Ergüder, oğluyla denizde keyifli dakikalar yaşadı. Ergüder su atarak şakalaştığı Demir’i bir ara sırtına alıp öyle yüzdürdü. Birlikte çok eğlenen anne-oğul plajda ilgi odağı oldu. (Kamil SÜMER)

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Kim nereye gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, ünlülerin tatil turu...

Aşk tatili

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile çıktığı tatilden aşk dolu paylaşımlar yaptı. Tekne kiralayan çift, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Ünlü şarkıcı, pozlarına “Mutluluk” notunu yazdı.

Yüzme yarışı yaptılar

İbrahim Kutluay önceki gün oğlu Ömer’le Çeşme’deki The Beach of Momo’da deniz keyfi yaparken görüntülendi. Baba-oğul, suyun içinde eğlenceli anlar yaşadı. İkili bir ara yüzme yarışı da yaptı. Oğlunu geride bırakan eski basketbolcu, yarışı açık ara önde bitirdi. Kutluay, suyun içinde kardiyo hareketleri yaparak da formunu koruduğunu gösterdi. Eski basketbolcu, daha sonra locasına geçerek telefon görüşmesi yaptı.

(Deniz BOY)

Yalnız başına

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri önceki gün Çeşme’deki Fun Beach’te yalnız başına denize girdi. Tunçeri’nin kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. (Deniz BOY)

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