Şimdi kalbi yeni sevgilisi için çarpıyor... Ama eski aşkını da hayatından çıkaramadı: Artık birbirimizin yoldaşıyız!

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2015 yılında başlayan birlikteliklerini bir dargın bir barışık sürdürdü Hadid ile Malik. Bir ara yollarını ayırdılar ama sonra tekrar bir araya geldiler. Hatta şu anda dört yaşına gelen bir kız çocuğu sahibi bile oldular.

Herkes artık onların durulup oturmuş uzun süreli bir ilişki yaşayacağını düşünürken de kavgalı gürültülü bir şekilde ayrıldılar.

Üstelik bu kavgalar sadece ikisi arasında da gelişmedi.

Zayn Malik'in Gigi Hadid'in annesine şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Bu yüzden Malik gözaltına bile alındı. Yolanda, Zayn Malik'in kızı Gigi'nin çalışmasını engellemek için uğraştığını bile ileri sürdü.

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OLAYLI AYRILIĞIN ARDINDAN YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Sonuç olarak Gigi Hadid ile Zayn Malik, 2021 yılında yollarını kesin olarak ayırdılar. Üstelik Gigi Hadid, bir süredir oyuncu ve yönetmen Bradley Cooher ile gayet ciddi görünen bir ilişki yaşıyor.

Ama bütün bunlar, ilişkilerinin artık bitmiş olması, kavgalı ayrılmaları Hadid ile Malik'in birbirlerinin hayatından tamamen çıktığı anlamına gelmiyor.

Zaten bu durum çok da mümkün değil. Çünkü ortak bir kızları var.

Hadid'in ve Malik'in sosyal medyadaki takipçilerinden köşe bucak yüzünü sakladığı Khai dört yaşında.

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KAVGALI AYRILDILAR... AMA KIZLARI İÇİN İYİ GEÇİNİYORLAR

İki eski sevgili de onun mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşaması için ellerinden geleni yapıyor.

Özel hayatını çok da göz önünde yaşamayı sevmeyen bir ünlü Gigi Hadid. Ama ilk kez eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisi hakkında birkaç cümle söyledi.

29 yaşındaki Hadid, Vogue dergisinin nisan sayısına verdiği röportajda eski sevgilisi Zayn Malik ile kızlarının ortak ebeveynliği konusunda nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

Zayn Malik'in kızı Khai'ye yakın olabilmek için Gigi Hadid'in yaşadığı konutun yakınlarında kendisine bir mülk aldığını hatırlatıp bakalım ünlü modelin anlattıklarına.

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Gigi Hadid, hem kendisinin hem de Zayn Malik'in çalışma programlarını kızları Khai'ye göre ayarladıklarını söyledi. Anlattığına göre biri iş için uzaklaştığında diğeri mutlaka küçük kızın yanında kalıyor.

Hadid "Zayn ve ben velayet ile ilgili programımızı aylar öncesinden yapıyoruz. Ama bu programın değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Bu konuda hep birbirimizin arkasındayız" diye konuştu.

Gigi Hadid'in sözlerine bakılırsa Zayn Malik ile ilişkilerinde artık yeni bir döneme girmiş durumdalar. Bu dönemde "sevgi ve yoldaşlık duygusu" ağır basıyor.

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Diğer yandan her ne kadar artık eski sevgilisi de olsa Zayn Malik ile ilişkisinin hala ilgi odağı olduğunun da farkında olduğunu söyledi ünlü model. Gigi Hadid "Dünya bizim ilişkimiz hakkında çok şey bildiğini düşünüyor. Bu işin zor tarafı bu. Ama biz de bütün hikayemizi, bütün dünyaya anlatmakla ilgilenmiyoruz" diye sürdürdü sözlerini.

ZAYN, ÜNLÜ MODELİN ANNESİNİ DARP ETTİ

Her ne kadar bir zamanlar büyük bir aşk yaşamış olsalar da Gigi Hadid ile Zayn Malik'in ayrılığı zorluydu.

Olayın fitilini ateşleyen ise 2021 yılında Hadid, Paris Moda Haftası'nda çalışırken annesi Yolanda'nın Zayn Malik ile yaşadığı eve gitmesi ve orada yaşanan tartışma oldu.

O sırada Khai henüz bebekti ve ona babası bakıyordu.

O ziyaret sırasında Zayn Malik, Yolanda Hadid arasında tartışma yaşandı. Malik, Yolanda'ya küfürlü bir şekilde kızından uzak durmasını söyledi.

Hatta onu itti ve tartakladı. Bununla da yetinmeyip Hollandalı olan Yolanda'nın milliyeti ile ilgili ağır sözler söyledi.

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Hatta yine iddialara göre Paris'te bulunan Gigi'yi arayıp ona da "Annene karşı sevgilini savun" diyerek bağırdı.

Olaylar elbette polise de yansıdı ve Gigi Hadid ile Zayn Malik'in ilişkisi sona erdi.

Ünlü model bütün bu olaylar hakkında fazla konuşmamayı tercih etti. Sadece sözcüsü aracılığıyla bundan böyle kızı Khai ve işine odaklanacağını duyurdu.