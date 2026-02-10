Şimdi güzelliğiyle göz kamaştırıyor… Ama gençliğinde onu bile üzmüşler: Al da şu zayıflama kitabını oku!

Haberin Devamı

Merakla beklenen ve bu hafta sonu gösterime girecek olan "Wuthering Heights" (Uğultulu Tepeler) filminin galalarında giydiği giysiler ve takılarıyla olay yaratan Margot Robbie, ünlü şarkıcı Charli XCX ile bir röportaj yaptı.

Röportajında filmi hakkında konuşan Margot Robbie, birçok başka kadın oyuncu gibi kendisinin de kariyerinin ilk yıllarında görüntüsü hakkında eleştirilere maruz bırakılarak nasıl şevkinin kırıldığını anlattı.

Margot Robbie, kariyerinin ilk dönemlerinde bir erkek oyuncunun kendisine teması "daha az ye" olan bir kitap verdiğini ilk kez açıkladı.

Avustralyalı yıldız oyuncu, şok edici kitabı bir rol arkadaşından aldığını ve bunu rahatsız edici bulduğunu söyledi.

"Kariyerimin çok, çok başlarında, birlikte çalıştığım bir erkek oyuncu bana “Fransız Kadınları Neden Şişmanlamaz” adlı bir kitap verdi ve bu kitap esasen daha az yemenizi söylüyordu" diyen Margot Robbie bu davranışın kendisini nasıl kırdığını ve sinirlendirdiği anlattı.

Bu hakaret gibi “hediyenin” ardından ona "Vay canına, sana lanet olsun dostum” dediğini söyleyen 35 yaşındaki yıldız isim olayın çok eski zamanlarda yaşandığını ve bu oyuncunun akıbetinin bilinmediğini de ekledi.

Margor Robbie’nin bahsettiği bu Mireille Guiliano tarafından yazılan ve 2007 yılında yayınlanan “Fransız Kadınları Şişmanlamaz: Zevk İçin Yeme Sırrı” adlı kitap, arka kapağındaki açıklamaya göre bir diyet kitabı değil, sağlıklı yaşam tarzına nasıl yaklaşılacağına dair bir rehber ve “çağımız için sağlık ve beslenmeye ilham verici bir bakış açısı” sunuyor.

Margot Robbie, son birkaç haftadır Emily Bronte'nin 1847 tarihli klasik romanının son uyarlaması olan ve başrollerini Jacob Elordi ile paylaştığı “Wuthering Heights” filminin tanıtımı sırasında sergilediği inanılmaz şıklığıyla manşetlere çıktı.

Margot Robbie geçen hafta filmin İngiltere prömiyerinde sol bileğindeki dudak uçuklatan bileziğiyle dikkat çekmişti… Bu bileziğin bir zamanlar yazarın kardeşi Charlotte Brönte'ye ait olan 175 yıllık bir “bir yas bileziğinin” mükemmel bir kopyası olduğu ortaya çıkmıştı.

Robbie aynı galada Londra’da yaşayan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu’nun tasarladığı çok çarpıcı bir elbise giymişti. Ünlü modacı bu özel elbisenin yaratım sürecinde İngiliz edebiyatının efsane isimleri Brontë kardeşlerin hüzünlü ve mistik dünyasından ilham aldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Charlottei kız kardeşleri Emily ve Anne'nin peş peşe ölümünün ardından (Emily Aralık 1848'de, Anne ise Mayıs 1849'da beş ay arayla vefat etmişti), onların saçlarından örülmüş ve sonsuza dek birbirine dolanmış gibi görünen orijinal bileziği yaptırmıştı.

Dilara Fındıkoğlu’nun Margot Robbie için tasarladığı elbisenin dikişleri de ünlü kız kardeşlerin saç rengine boyanmış metrelerce uzunluktaki saçlardan yapılmıştı.