Şimdi dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama zor günleri hep aklında: Ben çocukken kekemeydim!

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Geçen sene 19 yıllık evliliği sona eren ve eşi Keith Urban’dan boşanan Nicole Kidman kısa bir süre ortadan kaybolduktan sonra yeni projeleriyle geri döndü ve bir kez daha spot ışıklarının altındaki yerini aldı.

Gerçek hayatta da çok yakın dostu olan Sandra Bullock’la başrollerini paylaştığı Practical Magic’le sinemaya kaldığı yerden devam eden Nicole Kidman, filmin tanıtım turları sırasında Sandra Bullock’la katıldığı yayında ilginç bir itirafta bulundu.

Şimdilerde beyazperdede herkesin nefesini kesin yıldız oyuncu çocukluğunda kekeme olduğunu ve bu yüzden çok sıkıntılar çektiğini anlattı…

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Nicole Kidman, yayında çocukluğunu zorlu kılan acı verici bir travmayı; yani küçük bir kızken peşini bırakmayan ve konuşmasını engelleyip etkileri bugüne dek süren kekemeliğini açıkladı.

59 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, "Konuşmaya çalışırdım ama kelimeler ağzımdan çıkmazdı" itirafında bulundu. Oscar ödüllü oyuncu geçmişte, erken yaşlarda yaşadığı bu konuşma bozukluğunu, zaman zaman hâlâ hissettiği yoğun utangaçlıkla ilişkilendirmişti.

"Çok utangacım; gerçekten utangacım. Çocukken kekemeliğim bile vardı; bunu yavaş yavaş aştım ama hâlâ o utangaçlık haline geri dönebiliyorum” diyen Nicole Kidman "Bu yüzden kalabalık bir restorana tek başıma girmekten hoşlanmam. Bir partiye tek başıma gitmeyi sevmem." sözleriyle dünyaca tanınan bir yıldız olmasına rağmen aynı utangaçlığı yaşamaya devam ettiğini itiraf etti.

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Bu konuda hiç konuşmayan Kidman ancak şimdi, kekemeliğin içindeki düşünceleri ifade etmesine nasıl engel olduğu ve hatta oyunculuk yaklaşımının bir kısmını nasıl şekillendirdiği konusunda açık yüreklilikle konuşuyor.

Yakın arkadaşı Sandra Bullock bile, uzun süredir gizli kalan bu haberi duyunca şaşkına döndü. Bullock sohbet sırasında "Kekemeliğin olduğunu hiç bilmiyordum" diye hayretini dile getirdi ve "Kaç yaşındaydın?" diye sordu.

"Şey... 4, 5, 6 yaşlarındayken; o yaşlar boyunca. Tam olarak ne söylemek istediğimi bilir ve bunu söylemek için neredeyse heyecanlanırdım ama kelimeler çıkmazdı; dışarı dökülmeleri zaman alırdı."

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Nicole Kidman düşünceler ile kelimeler arasındaki bu kopukluğun zaman zaman hâlâ peşini bırakmadığını, ancak bir yetişkin olarak bununla başa çıkma yöntemleri geliştirdiğini belirtti.

"Bazen bir-iki saniyeliğine o durumu yaşıyorum ama bir teknik öğrendim ve bunu nasıl yöneteceğimi biliyorum. Muhtemelen yumuşak bir ses tonuyla konuşmamın nedeni de bu."

Yine de Kidman, bu deneyimin olumlu bir yanı olduğu konusunda ısrarcı: "Küçükken herkes bana hep 'dur, bekle, ne söylemek istediğini düşün ve sonra söyle' derdi. Konuşmaya çalışıp da kelimeler çıkmadığında o durma ve bekleme süreci devreye giriyordu. Yani bu aslında hayat için de oldukça yararlı bir alışkanlık."