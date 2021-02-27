Annesinin yerini aldÄ±: Yemekte bile rahat yok

YEMEKTE BÄ°LE RAHAT YOK

Zaten Ã§ocukluÄŸundan bu yana kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼yen genÃ§ kÄ±z, tÄ±pkÄ± annesi gibi basÄ±nÄ±n da ilgi odaÄŸÄ±nda. Ã–yle ki kamuya aÃ§Ä±k mekanlarda rahat rahat yemek bile yiyemez hale geldi.

ANNESÄ°NÄ°N GÃ–ZETÄ°MÄ°NDE

Top model Heidi Klum'un iÅŸ insanÄ± Flavio Briatore ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Helene ya da herkesin Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Leni Samuel, geÃ§tiÄŸimiz aylarda Ã¼nlÃ¼ dergilere verdiÄŸi kapak pozlarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. 16 yaÅŸÄ±ndaki Leni, annesi Heidi Klum'un gÃ¶zetiminde, adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± modellik kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

HER LOKMASINI GÃ–RÃœNTÃœLEDÄ°LERÂ

GenÃ§ kÄ±z, Ã¶nceki gÃ¼n de bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte BatÄ± Hollywood'da bir restoranda yemek yerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Leni Samuel, bir yandan yemeÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p arkadaÅŸÄ±yla sohbet ederken objektifler de ona yÃ¶neldi ve hiÃ§bir anÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmadÄ±.

YÄ°NE DE TEDÄ°RGÄ°N OLDU

Heidi Klum gibi Ã¼nlÃ¼ bir annenin kÄ±zÄ± olarak, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼mesine raÄŸmen Leni'nin zaman zaman gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten tedirgin olduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

GENLERÄ°NÄ° ANNESÄ°NDEN ALMIÅžÂ

Leni Samuel, ilk kez geÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda bir dergi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda da bu alandaki genlerini de annesinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Klum ve kÄ±zÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dergi iÃ§in birlikte objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu meslekte hiÃ§ tecrÃ¼besi olmamasÄ±na karÅŸÄ±n sergilediÄŸi tavÄ±rlar da onun aslÄ±nda bu iÅŸe doÄŸuÅŸtan gelen bir yeteneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶sterdi. Bu Leni Klum'un bir dergi iÃ§in poz verdiÄŸi ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± oldu.

Â Ã–NCE KARÅžI Ã‡IKTI SONRA DESTEKLEDÄ°

Heidi Klum, aslÄ±nda daha Ã¶nce bir rÃ¶portajÄ±nda kÄ±zÄ± Leni'ye gelen modellik tekliflerine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Fakat sonra fikri deÄŸiÅŸti ve kÄ±zÄ±nÄ±n da kendisi gibi moda alanÄ±nda kariyer yapmasÄ±na destek olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Leni ÅŸimdi zaman zaman bazÄ± dergiler iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor.

RESMÄ° BABASI SEAL

Tam adÄ± Helene Boshoven Samuel olan Leni Klum, babasÄ± Briatore ile birlikte bÃ¼yÃ¼medi. Annesinin o dÃ¶nemde evli olduÄŸu Seal, onu nÃ¼fusuna geÃ§irip soyadÄ±nÄ± verdi. Seal ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunan Heidi Klum, geÃ§en yÄ±l mÃ¼zisyen Tom Kaulitz ile evlendi.

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