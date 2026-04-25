Åžimdi bunlarÄ± ancak evinin dÃ¶rt duvarÄ± arasÄ±nda giyebilir: O hayalperest, oyuncu kÄ±z Ã§oktan tarih oldu

2011 yÄ±lÄ±nda, Westminster'da gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle William ile evlenip resmen aileye girdiÄŸinden bu yana -ilk dÃ¶nemdeki uÃ§uÅŸan eteklerini saymazsak- tek bir hata yapmadÄ± Kate.

AralarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kusursuz bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ her ÅŸeyin Ã¶tesinde tutan ailenin baÅŸÄ±nÄ± yere eÄŸecek tek bir adÄ±m atmadÄ±.

GELÄ°N OLUNCA GÄ°YÄ°M KUÅžAMI DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Durum bÃ¶yle olunca da baÅŸta kayÄ±npederi Kral Charles olmak Ã¼zere Ã¶yle herkesi aralarÄ±na alÄ±p sevgiye boÄŸmayan aile Ã¼yelerinin Ã§oÄŸu da onu baÄŸrÄ±na bastÄ±.Â

DiÄŸer yandan kendisi sÄ±radan bir aileden gelen Kate Middleton bunun iÃ§in de bazÄ± bedeller Ã¶dedi. HayatÄ±na bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.

EÄŸer hala eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorsa da bunu kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir temsilcisi olarak olabildiÄŸince kurallara uygun davranmak zorunda.

ESKÄ° TARZI HALA GÃœNDEMDE

Elbette bÃ¶yle bir hayat iÃ§in bedel Ã¶demek gerekir ve birÃ§ok sÄ±radan insan da seve seve buna katlanmayÄ± gÃ¶ze alÄ±r.

Belli ki Kate de kocasÄ±na aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden bu durumu kabullendi.Â

Daha William ile sevgili olduÄŸu dÃ¶nemden bu yana dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda Kate.

ArtÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n stil ikonlarÄ±ndan biri olduÄŸuna gÃ¶re de onunla ilgili en Ã§ok ilgi Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de giyimi kuÅŸamÄ±.

DAÄžLAR KADAR FARK VAR

William'Ä±n sevgilisi olduÄŸu dÃ¶nemde giydiÄŸi kÄ±yafetlerle ÅŸimdikiler arasÄ±nda daÄŸlar kadar fark var Kate'in.

Åžimdilerde Ã¼nlÃ¼ moda markalarÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan "aÄŸÄ±r" kÄ±yafetler giyiyor Kate. Zaten konumu gereÄŸi de bÃ¶yle yapmak zorunda.

YaÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda bile 'fazla tutucu, eski moda' eleÅŸtirileri alan manto elbiseler, tayyÃ¶rler, yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±lar, gÃ¶steriÅŸli ÅŸapkalar.

DAHA GENÃ‡, DAHA NEÅžELÄ° GÄ°YÄ°NÄ°RDÄ°

Ama onu, dÃ¼nya sahnesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk yÄ±llardan bu yana takip eden hayranlarÄ± eski giyim tarzÄ±nÄ± hiÃ§ unutmadÄ±.

Yani 2006 yÄ±lÄ±nda giyebildiÄŸi ama 2026'da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde asla giyemeyeceÄŸi o "neÅŸeli ve umursamaz" kÄ±yafetlerini.

Kate Middleton, William ile sevgili olduÄŸu dÃ¶nemde onunla birlikte gittiÄŸi etkinliklerde Ã¶zellikle de yaz aylarÄ±na bugÃ¼nkÃ¼nken Ã§ok farklÄ± giyiniyordu.

AskÄ±lÄ± ya da sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k elbiseleri, dolgu topuklu ayakkabÄ±larÄ±, Hollywood tarzÄ± gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri...

Elbette aile tatillerinde ya da kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yine rahat giyiniyordur. Ama paparazzi takibi olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hayranlarÄ±nÄ±n artÄ±k onu bu doÄŸal haliyle gÃ¶rmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

O zamanlar daha 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶neminde olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek yaÅŸÄ±na ve sosyal konumuna uygun daha renkli, daha rahat ve daha eÄŸlenceli giyiniyordu Kate.

William ile evlendiÄŸi ilk dÃ¶nemde eski tarzÄ±nÄ±n esintilerini devam ettirdi. Ama giydiÄŸi mini etekler basÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kÄ±nca KraliÃ§e 2. Elizabeth hemen konuya el attÄ± ve Kate'in elbise dolabÄ± baÅŸtan sona deÄŸiÅŸti.

ÅžÄ°MDÄ° BAMBAÅžKA BÄ°R KADIN OLDU

ArtÄ±k daha "aÄŸÄ±r" belki yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k, etek boylarÄ± ayak bileÄŸine gelen, en kÃ¼Ã§Ã¼k bir dekolteye bile izin vermeyen bir tarzÄ± var Kate'in.

Daha ÅŸimdiden bÃ¶yle giyindiÄŸi iÃ§in de hayranlarÄ± onun "KraliÃ§e" unvanÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nda elbise dolabÄ±nÄ± nasÄ±l dÃ¼zenleyeceÄŸini ÅŸimdiden merak ediyor!

Kate Middleton, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu George daha yeni yeni yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir aile tatilinde bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. YanlarÄ±nda George'un dadÄ±sÄ± Maria Teresa Turrion Borrallo da vardÄ±. Bu, Kate'in rahat giysiler iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi nadir anlardan biri.