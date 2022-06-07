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Şimdi aşk zamanı! İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan tatilde...

#İrem Helvacıoğlu#Yolaç Özcan#Sen Anlat Karadeniz
Şimdi aşk zamanı İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan tatilde...
Deniz BOY

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan tatil sezonunu Çeşme’de açtı.

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Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki ‘Nefes’ rolüyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu aşk sarhoşu.

Bir süredir Yolaç Özcan’la aşk yaşayan ünlü oyuncu, tatil sezonunu da sevgilisiyle birlikte açtı. Çift, yazın ilk tatili için Çeşme’yi tercih etti.

ROMANTİK DAKİKALAR

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Akşama doğru denize girip birlikte yüzen sevgililer, plajdaki kalabalığa aldırış etmeden dakikalarca öpüştü.

Şimdi aşk zamanı İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan tatilde...

İkili romantik dakikaların ardından el ele şezlonglarına geçti.

Yolaç Özcan ve İrem Helvacıoğlu, The Beach of Momo’da objektife yansıdı.

TEK BAŞINA TATİLDE! 

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Milli voleybolcu Simge Aköz’le aşk yaşayan Berkay Ateş, Bodrum’da tatil yapıyor.

Sevgilisinin maçları nedeniyle eşlik edemediği ünlü oyuncu, önceki gün Turgutreis’de bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Ateş bir süre yüzdükten sonra şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.

Şimdi aşk zamanı İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan tatilde...

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#İrem Helvacıoğlu#Yolaç Özcan#Sen Anlat Karadeniz

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