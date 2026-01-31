Şimdi ailenin yıldızı ama geleceği gölgeler içinde: Belki ailesine asilik eder... Belki skandal aşklar yaşar!

Haberin Devamı

Her ne kadar onlar da daha evlenmelerinden önce ve evlendikten sonra çalkantılar yaşasalar da yine de ailelerini ayakta tutup üç çocuklarını kurallara uygun bir şekilde yetiştiriyorlar. Şimdilik Galler ailesi gayet uyumlu bir tablo sergiliyor.

Kate ile William'ın geleceği çoktandır belli. Babası Kral Charles'ın ardından zamanı geldiğinde tahta çıkacak.

İşte o zaman çiftin üç çocuğunun hayatı da şimdikinden çok farklı olacak.

CHARLOTTE GÜNÜN BİRİNDE GÖLGEDE KALACAK

Üç çocuğun en büyüğü George, babasının veliahtı olarak geleceğe hazırlığını hızlandıracak. Ama asıl durumları belirsiz olan kardeşleri Charlotte ve Louis.

En küçük çocuk Louis tahta en uzak olan.

Charlotte ile kelimenin tam anlamıyla "yedek." Tıpkı amcası Prens Harry ve Kraliçe 2. Elizabeth'in kardeşi Prenses Margaret gibi. Zaten onun geleceğine dair soru işaretleri de bu "yedek" kısmında başlıyor.

Küçük yaşlarından bu yana veliaht olan büyük kardeşi George'dan daha baskın karakterli olduğunu gözler önüne serse de aslında hep onun gölgesinde kalmaya mahkum.

Bu durum özellikle de yaşları büyüdüğünde daha belirgin hale gelecek.

DİĞER 'YEDEK' KARDEŞLERE BENZEYEBİLİR

İşte kraliyet uzmanları da bu durumu masaya yatırdı. Bazı yorumlara göre her ne kadar Kate Middleton ile Prens William, daha şimdiden öyle olmaması için büyük çaba harcasa da Charlotte günün birinde amcası Harry gibi ailesine asilik yapabilir.

Ya da büyük babaannesinin kız kardeşi Margaret gibi kendini eğlence hayatına atıp olmadık aşklar bile yaşayabilir.

İngiliz ITV kanalının kraliyet haberleri editörü Chris Ship bu konuda çarpıcı yorumlar yaptı. Ship, Charlotte'un şimdi ailesiyle birlikte önemli etkinliklere katıldığını ve ilgi çektiğini ama gelecekte büyük olasılıkla George'un gölgesinde kalacağını söyledi.

Bunun nedeni de elbette George'un tahtın varisi olması.





ER YA DA GEÇ GERÇEKLE YÜZLEŞECEK

Ship'in yorumuna göre şimdi küçük kardeşi Louis de dahil ön plana çıkan Charlotte er ya da geç geri planda kalma gerçeğiyle yüzleşecek. Ship bunu da "İçinde bulunulması zor bir durum" sözleriyle nitelendirdi.

Sözün bu noktasında da Prens William'ın kardeşi yani "yedek" prens Harry ile Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kardeşi Margaret'i örnek gösterdi.

Prens Harry, zaten kaleme aldığı "Spare" (Yedek) adlı kitabında bu konuya değinmişti. Çok da acı durumları işaret etti Harry satırlarında.

"Ben destek için bu dünyaya getirildim. Gerektiğinde yedek parça sağlamam içir. Belki böbrek, belki kan nakli, belki kemik iliği. Bunların hepsi bana hayat yolculuğumun başında açıkça belirtildi" diye yazdı.

Hatta kitabında kendisinin doğumundan sonra babası Charles'ın annesi Diana'ya "Bir prens daha doğdu. Ben görevimi tamamladım" dediğini bile ileri sürdü.

Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında ailesine ağır eleştiriler yöneltti.





O DA HEP ABLASININ GÖLGESİNDE KALDI

Hayatını, daha babalarının kral olduğu dönemden itibaren ablası Elizabeth'in gölgesinde geçiren Prenses Margaret ise daha farklı bir yol seçti. Harry'nin tıpatıp aynısı olmasa bile ailesinin başını ağrıttı. Kendi hayatını da içinden çıkılmaz hale getirdi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Subayı Peter Townsend ile o dönemde onaylanmayan bir ilişki yaşadı. Townsend boşanmıştı ve o dönemde kraliyet ailesi üyelerinin böyle bir ilişki yaşaması skandal olarak nitelendiriliyordu. Margaret de mecburen ilişkisini bitirdi.

Ama sonrasında kendini zararlı alışkanlıklara ve eğlence hayatına verdi.

Chris Ship, şimdilik her ne kadar öyle olmasa da Charlotte'un da günün birinde ağabeyinin gölgesinde kalmaya alışması gerekeceğini belirtti.

"Margaret ve Harry arasında benzerlikler var. İkisi de veliahtların yedeği konumunda ve onlar gibi bir role sahip değiller. Orada bulunmalarının ne anlamı olduğunu merak edip duruyorlar. Bu zor bir durum ve büyük olasılıkla Charlotte'un da başına gelecek. Bununla yüzleşmek zorunda kalacak" diye konuştu.

DAHA İYİMSER BEKLENTİLER DE VAR

Diğer yandan bütün bunlar sadece bir yorum olarak da kalabilir. Zaten ailenin isteği de bu yönde.

Daha iyimser yorumlarda Charlotte, babası William'ın halası yani Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne'e benzetiliyor.

Prenses Anne, ağabeyinin gölgesinde yaşasa da konumunu gayet iyi taşıyor. İlerleyen yaşına rağmen görevlerini eksiksiz yerine getiriyor. Charles'ın en büyük desteği.

İşte kimi yorumlar da gayet güçlü bir kişilik sergileyen Charlotte'un büyük halası gibi günü geldiğinde güçlü duruşuyla George'un sırtını dayayabileceği bir kişi olabilir.

Bütün bunları da zaman gösterecek elbette.