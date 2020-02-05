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Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

Simay Rasimoğlu oyuncu oluyor

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Simay Rasimoğlu oyuncu oluyor

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, önceki gün Nişantaşı’nda 2017 yılının Miss Turkey Universe güzeli Pınar Tartan ile görüntülendi.

Tacını taktıktan sonra sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Rasimoğlu, estetik yaptırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır, estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Doğallıktan yanayım. Bu şekilde birinci seçildim.” Rasimoğlu, oyunculuk yapmaya hazırlandığını da açıkladı: “Oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra teklifleri değerlendireceğim.”

 

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