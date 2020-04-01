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Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Sıla'nın eşi Hazer Amani dükkanını kapattı

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Sıla'nın eşi Hazer Amani dükkanını kapattı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, Sıla’nın eşi Hazer Amani dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile Ocak 2020’de nikah masasına oturmuştu.

İstanbul’da sokak lezzetlerinin yer aldığı restoranları bulunan ünlü şef geçtiğimiz aylarda Bebek’te 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı.

Aylık 45 bin TL kira ödeyen Amani, salgın sonrası mekanını kapatma kararı aldı. Bugün kepenkleri indiren ünlü şefin moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

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