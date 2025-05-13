Silah tehdidiyle 10 milyon dolarlık mücevheri çalınmıştı: Mahkeme salonunda soyguncunun gözlerinin içine bakarak konuştu: 'Sizi bağışlıyorum'

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Paris'teki Hotel de Pourtales'teki odasında Kardashian'ın 10 milyon dolar değerinde mücevheri çalındı. Bunlar arasında o sırada evli olduğu Kanye West'in kendisine hediye ettiği 4 milyon dolarlık elmas yüzük de vardı.

Daha da ötesinde Kim Kardashian, otel resepsiyonunda çalışan bir görevlinin zorla tercümanlığıyla ve silah tehdidiyle soyulmuştu.

KARDASHIAN YAŞADIKLARINI ANLATTI

İşte tüyler ürperten bu soygunun duruşması bugün gerçekleşti. Paris'teki duruşmada Kim Kardashian da dinlendi. Annesi Kris Jenner'ın yalnız bırakmadığı 44 yaşındaki Kim Kardashian, soygun sırasında yaşadıklarını anlattı.

O anlarda öleceğini düşündüğünü söyleyen Kardashian kendisine silah doğrultulduğunu ve vurulup vurulmayacağından emin olmadığını söyledi. O zorlu anlarda ailesi için dua ettiğini de sözlerine ekledi Kardashian.

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Yaşadığı bu şokun ardından artık kapısında birkaç güvenlik görevlisi olmadan uyuyamaz hale geldiğini de vurguladı.

Soygunda silahlı kişilerin zorla Kim Kardashian'ın odasına götürdüğü ve tercümanlık yaptırdığı resespiyonist Abderrahmarne Ouatiki de dinlendi.

RESEPSİYONİSTİ TERCÜMANLIK YAPMAYA ZORLADILAR

O da soygun anında Kardashian'ın kendisine yöneltilen silahı görünce dehşete kapıldığını ve korkudan kendini kaybettiğini söyledi.

Resepsiyonsit, Kardashian'ın çığlık attığını ve bunun da soyguncuları rahatsız ettiğini ekledi. Olay sırasında kendi can güvenliği konusunda da endişeye kapıldığını saklamadı.

Soygun sırasında üç kişi otelin resepsiyonunda nöbet tutarken diğer iki soyguncu Kardashian'ın odasına gitti.

Annesi Kris Jenner, Kim Kardashian'ı yalnız bırakmadı.

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SANIKLARDAN BİRİNİN MENTUBU OKUNDU

Büyükbaba çetesi olarak bilinen hırsızların çaldığı mücevherler ise şu ana kadar bulunamadı.

Bu arada duruşma sırasında ilginç olaylar da yaşandı. Suçunu kabul eden iki sanıktan biri olan Aomar Ait Khedache'nin tutuklandığı 2017 yılında Kim Kardashian'a hitaben yazdığı mektup okundu.

Sanığın mektubunda "Hanımefendi sizi bir Franız TV kanalında izleyip duygularınızı gördükten ve size verdiğim zararı fark ettikten sonra mektup yazmaya karar verdim. Amacım affedilmek değil. Size yaptıklarımdan ne kadar pişman olduğumu ve sizi ağlarken görünce ne kadar etkilendiğimi anlatmak istiyorum" satırları yer alıyordu.

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Duruşma salonunda Kim Kardashian ile Khedache birbirlerine yakın sıralarda oturuyordu.

Mahkeme başkanı Kim Karndashian'a söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sorduğunda Kardashian da "Ben bu konuda açıkça duygusalım. Bu deneyim benim ve ailemin hayatını değiştirdi. ABD'ye evime döndükten sonra hukuk sistemi üzerinde çalışmaya başladım. Avukat olmaya ve adalet arayan insanlar için mücadele etmeye çabalıyorum" dedi.

Sonra da doğrudan sanığa bakarak şunları söyledi: "Elbette mektup için minnettarım. Sizi bağışlıyorum. "Ama bu duygularımı değiştirmiyor. Bu benim yaşadı travmayı ve hayatımın nasıl bir şekil aldığı gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

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Kim Kardashian'ın otel odasında soyulmasıyla ilgili olarak 10 kişi yargılanıyor. Dava geçtiğimiz ay başladı.