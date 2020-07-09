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Haber Giriş: 09.07.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Sıla'dan tepki: Özer Arkun'la arkadaşlığımı bitirdim

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Sıla'dan tepki: Özer Arkun'la arkadaşlığımı bitirdim
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Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka olay daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu

Özer Arkun'un yakın arkadaşı Sıla Gençoğlu bir açıklama yaparak " Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim" dedi.

Sıladan tepki: Özer Arkunla arkadaşlığımı bitirdim

Son dakika haberi: Şiddet bu kez Rubatonun solistinden: Yerdeki kanları temizledi
Son dakika haberi: Şiddet bu kez Rubato'nun solistinden: Yerdeki kanları temizledi
Karar sonrası Sıla'dan ilk açıklamaOyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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