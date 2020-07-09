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Sıla'dan tepki: Özer Arkun'la arkadaşlığımı bitirdim
Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka olay daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu
Özer Arkun'un yakın arkadaşı Sıla Gençoğlu bir açıklama yaparak " Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim" dedi.
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