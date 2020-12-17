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Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:11 | Son Güncelleme:

Sıla ve Yalın'dan yılbaşı sürprizi

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Sıla ve Yalın'dan yılbaşı sürprizi
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Pandemi döneminde sosyal medyada yaptıkları düetlerle adlarından söz ettiren Sıla ve Yalın birlikte yeni bir şarkıya imza attı. Eski dostlar, “Ver O Zaman Gömleklerimi” adlı düetlerini yeni yılın ilk günü hayranlarının beğenisine sunacak.

Yeni şarkı geliyor

Sosyal medyada yaptıkları düetlerle beğeni toplayan Sıla ve Yalın hayranları için yılbaşı sürprizi hazırladı. Dostlukları 20 yıl öncesine dayanan ünlü şarkıcılar “Ver O Zaman Gömleklerimi” isimli yeni bir şarkıya imza attı. Sıla ve Yalın söz ve müziğini birlikte yaptıkları şarkı için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek.

BODRUM’DA KLİP ÇEKECEKLER

İkili şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek. Şarkının Bodrum’da çekilecek video klibini Murathan Özbek yönetecek. “Ver O Zaman Gömleklerimi” yeni yılın ilk günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Sıla ve Yalından yılbaşı sürprizi


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