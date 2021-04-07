Sıla ve İlker Kaleli aşk mı yaşıyor? Kısa bir süre önce Hazer Amani’den boşanmıştı

Pandemi dönemini Bodrum’da geçiren Sıla'nın kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdığı konuşuluyor. Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor. Bir dönem oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli'nin bu beraberliği kısa sürmüştü. Biran Damla, İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" açıklamasında bulunmuştu.

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