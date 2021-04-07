Sıla ve İlker Kaleli aşk mı yaşıyor? Kısa bir süre önce Hazer Amani’den boşanmıştı
Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla'nın oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatındaki çalkantılarla adından söz ettiren Sıla, geçtiğimiz sene Hazer Amani ile evlenmiş ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. İlker Kaleli ise uzun süre beraberlik yaşadığı Burçin Terzioğlu'ndan sürpriz bir kararla ayrılmıştı.
Pandemi dönemini Bodrum’da geçiren Sıla'nın kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdığı konuşuluyor. Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor. Bir dönem oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli'nin bu beraberliği kısa sürmüştü. Biran Damla, İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" açıklamasında bulunmuştu.