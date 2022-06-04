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Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarı'nın panik anları

#Sıla Türkoğlu#Halit Özgür Sarı#Detoks Merkezi
Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarının panik anları
Behlül AYDIN

Genç oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarı bir detoks merkezinden çıkarken görüntülendi. İkili objektifleri fark edince panikledi.

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YENİ BİR AŞK MI?

Başrolünde oynadığı “Emanet” adlı diziden ani bir kararla ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler’deki bir detoks merkezindeydi. Oyuncu, içeriden meslektaşı Halit Özgür Sarı ile birlikte çıktı. Panikleyen ikili birbirinden uzaklaştı. Sarı yürümeye devam ederken, Türkoğlu muhabirlerin yanına gelip selam verdi.

Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarının panik anları

DİNLENME SÜRECİ

Sıla Türkoğlu, sorular üzerine dinlenme sürecinde olduğunu, günlerini detoks ve spor yaparak geçirdiğini söyledi. “Emanet” dizisinden yeni bir proje için ayrılmadığını da belirten Türkoğlu, konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. Oyuncu daha sonra arkadaşının aracına binerek uzaklaştı.

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Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarının panik anları



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#Sıla Türkoğlu#Halit Özgür Sarı#Detoks Merkezi

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