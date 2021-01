Sil baştan aşk! Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı...

Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı.



Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.



Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenirken, çift yeniden ayrılmıştı.



İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Ancak duyduklarıma göre Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelmiş.



Yılbaşını birlikte geçiren çifti, her an bir yerde el ele görebiliriz!



Sette kriz çıkardı

Uzun çalışma saatleri dizi setlerinde sinirleri geriyor... Sık sık setlerde çıkan gerilimlerle ilgili haberler geliyor. Bu kez, Murat Yıldırım’la başrolü paylaşan Esra Bilgiç’le ilgili bir haber gündemde.



Oyuncu, yeni dizisinde sürekli krize sebep oluyormuş. Sorun çıkartan ve set ekibiyle anlaşamadığı söylenen Bilgiç yüzünden çekim 2 kez durdurulmuş. Set ekibinin yaka silktiği Esra Bilgiç’in dizideki akıbetinin ne olacağı tartışılıyormuş.





Yeni markası Chouchou

Blackk, Bianca, Aqua Şifne, Whisper gibi mekanlarla eğlence hayatına birçok marka kazandıran Figen Erenel, bu kez farklı bir sektöre el attı. Figen Hanım, masa düzeni sağlayan aksesuvar ve tekstil ürünlerinden oluşan ‘Chouchou’ markasıyla karşımıza çıktı.

Markanın adının hikayesi şöyleymiş; Altuğ Önder, sevgilisi Figen Erenel’e Fransızcada “sevgilim, aşkım, hayatım” anlamlarına gelen “Chouchou” diye hitap ediyormuş. Erenel de markasına bu adı koymaya karar vermiş.



Erenel’in hazırladığı özel koleksiyon içinde tekstil ürünleri, keten peçeteler, Amerikan servisler, masa örtüleri, mumlar, oda kokuları, havlular, hediye kutuları gibi birçok ürün var.

Geniş bir yelpazeye sahip olan marka, yeni yılın ardından online satışa başlayacak. Bazı mağazalar içinde corner’ları da kurulacak olan marka, aynı anda Amerika’da da satışa sunulacak.



Erciyes Dağı’nın yıldızını parlatacak

Yıllardır turizm sektöründe başarılı işlere imza atan Şahinler Holding, ilk kez Antalya dışına çıktı ve Erciyes’te “DAS 3917” ile kış turizmi faaliyetine başladı.

“Güçlü ortaklarımız ve sağlam altyapımızla kayak turizminde de iddialıyız” diyen Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin, kayak tutkunlarının yeni adresi olmayı hedeflediğini söyledi: “Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından turizmi sadece yaz aylarında değil, kışın da yabancı turistlerin büyük ilgi göstereceği şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz. Yeni dönemin ruhuna uygun olarak aldığımız tüm sağlık ve hijyen önlemleri konuklarımızdan tam not alıyor. Lobimizden odalara, kayak odalarından apres ski alanına kadar her yerde bunun izini sürebilirsiniz. Bu konuda oldukça titiz davranıyoruz ve tüm faaliyetlerimizi yeni döneme uygun olarak şekillendiriyoruz.

Erciyes’in geniş ortak pistleri, sağlam kadromuz ve en yeni kayak malzemelerimizle Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezi Erciyes Dağı’nın yıldızını yerli ve yabancı tüm turistlerle daha da parlatmayı hedefliyoruz.”