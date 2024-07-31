Şikayetleri artık para etmiyor... Sen ki varlığın içine doğdun... Kolay mı bu kadar lüks yaşamak!

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Belki de bu konfor yüzünden birçok kişi kraliyet yaşamını "masal gibi" diye nitelendirir...

Ama bu durum her zaman geçerli değil göründüğü kadarıyla. İnsan doğduğu, kan bağıyla ait olduğu yerden ayrıldığında bütün bu servete de veda etmek durumunda kalabilir.

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında o hayatı sürdürüyor gibi görünse de gerçekler pek öyle değil..

Bunun en çarpıcı örneği de İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile karısı Meghan Markle…

Bundan dört yıl önce dünya gündemini sarsarak aileden ayrılıklarını açıklayan çift, artık ABD'de, Meghan'ın memleketinde yaşıyorlar.

ARTIK EVİNİ GEÇİNDİRMEK ZORUNDA

Harry, ailesiyle ilişiğini kestiği için de artık evini kendi geçindirmek zorunda.

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Gerçi son bir haftadır 40 yaşına girdiğinde kendisine verilmek üzere büyük bir miras olduğu ortaya çıksa da alıştığı lüks hayatı sürdürmesi o kadar da kolay değil.

Kısaca özetlersek Prens Harry, içine doğduğu, bu yaşına kadar alıştığı o lüks hayatı sürdürme konusunda zorlanabilir.

Zaten ABD'ye gittiklerinden bu yana karısı Meghan ile birlikte çeşitli dijital platformlara içerik üretmelerinin, Harry'nin çok konuşulan Spare (Yedek) adlı kitabı yazmasının, son olarak da Meghan Markle'ın bir yaşam tarzı markasını kurmasının ardında bu var: Geçim derdi...

Harry ile Meghan'ın, "geçim" kelimesinden anladıklarının sıradan insanlarınkinden farklı olduğunu düşünürsek de bu konuda epey çaba harcamaları gerek.

OĞLUNUN PARASIZ KALMASINDAN KORKUYOR

Harry'nin günün birinde parasız kalmasından en az kendisi kadar korkan biri daha var: Babası Kral Charles.

Her ne kadar Londra'ya gittiğinde yüzünü görmeye pek hevesli olmasa da Charles, Harry'nin maddi durumundan dolayı büyük bir endişe duyuyor iddialara göre.

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Bu önemli konu, yazar Robert Jobson'ın kaleme aldığı Catherine: The Princess of Wales (Catherine: Galler Prensesi) adlı kitapta da masaya yatırıldı.

Jobson her ne kadar odak noktasına Kate Middleton'ın hayatını alsa da İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili kapalı kapılar ardında yaşananları da satıra döküyor.

İşte Kral Charles'ın, 75 yaşında üstelik de kanser gibi ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ederken bir yandan da küçük oğlunun maddi durumu için endişelendiğini de ileri süren kişi Jobson.

'HARRY VE MEGHAN'IN ŞİKAYETLERİ HALKI DA BIKTIRDI'

Onun ileri sürdüğüne göre, Charles, oğlu Harry ile gelini Meghan'ın kısa ömürlü olan dijital platformlarla anlaşmalarından kazandıkları milyon dolarların tükenmesinden endişe ediyor.

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Para bittiğinde Harry ile Meghan'a ne olacağı sürekli kafasını meşgul eden bir konu.

Robert Jobson "Saray çalışanları arasında 'Harry problemi' olarak bilinen sorun, Kral'ı rahatsız ediyor" diye yazdı.

Jobson kitabında ilginç bir iddiada daha bulundu: "Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesini eleştirmedikleri, kirli çamaşırlarını gözler önüne sermeyecekleri bir gelir akışı bulmaya çalışıyor. Çünkü artık halk onların şikayetlerinden bıkmış durumda ve dinlemek istemiyor."

AİLE YILDIZ GÜCÜNDEN İKİ KİŞİYİ KAYBETTİ

Yazarın ileri sürdüğü başka bir ayrıntı daha var...

Prens Harry ile Meghan Markle'ın ayrılığından sonra İngiliz kraliyet ailesi de halkla aralarında bağlantı kuracak "yıldız gücünden" önemli bir kısmı kaybetti.

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Ona göre eğer Harry ile Meghan hala görevlerini sürdürseydi Kate'in ve Charles'ın hasta olduğu şu dönemde ailenin sempati ve ilgi toplayan üyeleri olarak daha da ön plana çıkacaklardı.

WILLIAM KARDEŞİNE ASLA YARDIM ETMEYECEK

Fakat yine Robert Jobson'a göre Prens William, kardeşi Harry'nin başına ne gelirse gelsin ona yardım etmeme konusunda kararlı.

Deneyimli kraliyet muhabiri Jobson'a göre, William kardeşiyle aralarındaki köprüleri tamamen atmış olabilir.

Ama bir baba olarak Kral Charles, aralarındaki bütün sorunlara rağmen küçük oğlu Harry'ye kapıları tamamen kapatmıyor.

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40 YAŞINDA BÜYÜK BİR MİRASA KONACAK

Harry ile Meghan'ın maddi durumları konusuna değinmişken bu konudaki son gelişmeyi de atlamayalım.

Her ne kadar kendisi ve karısı hatta babası onun maddi durumu nedeniyle endişe ediyor olsa da Harry, önümüzdeki 15 Eylül'den sonra çok büyük bir mirasa da "konacak"....

Söz konusu para 90 milyon dolar tutarında.

Bunun için Harry'nin 40 yaşına girmesi gerekiyor. Bu da 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Bu yüklü para ona büyük büyükannesi Ana Kraliçe tarafından bırakıldı. 2002 yılında hayata veda eden Ana Kraliçe, ailesinin geleceği için bir fon oluşturmuştu...

Oradan Harry'ye de bir pay kaldı. Fakat o sırada belirlenen şarta göre Harry'nin bu paraya erişebilmesi için 40 yaşına girmesi gerekiyordu.

Özetlemek gerekirse 15 Eylül 1984 doğumlu Harry'nin iki ay sonraki doğum gününün ardından kasasına 90 milyon dolar değerinde bir para girmiş olacak.