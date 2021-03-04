Şiir romantizmi

Çekimleri Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğinde yapılan klipte ünlü oyuncuya manken Didem Soydan eşlik etti. “Keşke Gelsen”in melodilerine ise Rahman Altın imza attı. Yılmaz Erdoğan, klipten görüntüleri sosyal medyada paylaşarak Soydan ile Altın’a teşekkür etti: “Sevgili arkadaşım Didem Soydan’a ve eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum.” Didem Soydan da Erdoğan’a şu yanıtı yazdı: “Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yan yana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır.”