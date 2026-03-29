Sıfırdan başlayıp milyarder olmayı başarmıştı… 84 yaşındaki ünlü sunucu uçağı ve yatı olan sevgili arıyor…

Haberin Devamı

Bu yaptıklarının mükafatını da fazlasıyla alıyor desek yalan olmaz…

84 yaşındaki ünlü aşçı, yaşam gurusu, televizyon yıldızı ve iş kadını Martha Stewart, 81 yaşındayken nice modeli meşhur eden Sports Illustrated dergisinin mayo/bikini sayısına kapak olan en yaşlı isim olarak rekor kırıp tarihe geçmişti.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla hayattan nasıl kopmadıysa aşktan ve flört dünyasından da kopmadığını ima eden Martha Stewart ünlü rapçi 50 Cent ile dikkat çeken bir yakınlaşma yaşadıktan sonra nasıl bir erkek aradığını duyurdu…

Girişimciliğe başladığında hiç parası olmayan, gerek televizyon programları gerekse kurduğu şirket üzerinden sattığı ürünlerle ve çok satan kitaplarıyla ABD’nin sayılı milyarder kadınlarından biri haline gelen Martha Stewart hayatına girecek erkekte para aradığını söyledi.

Haberin Devamı

Kendi ifadesine göre Martha Stewart'ın hayalindeki adam “çok zengin” ve “güzel şekilli bir kafaya” sahip olmalı. Stewart bu adamın aynı zamanda bir uçak ve yat sahibi olmasını istediğini söylüyor.

84 yaşındaki yaşam tarzı gurusunun ilişki yaşadığı çok zengin ve ünlü erkekler olmuştu.

Bunlar arasında 77 yaşındaki milyarder Microsoft yazılım mimarı Charles Simonyi, 88 yaşındaki milyarder medya patronu Mortimer Zuckerman ve 88 yaşındaki aktör Anthony Hopkins vardı.

Martha Stewart bu aşkları yaşamadan önce de 29 yıl boyunca Andrew Stewart ile evliydi.

İdeal erkeğinde aradığı özellikleri sıralayan Martha, People dergisine şunları söyledi: 'Birçok şey. Yakışıklı, kel veya kel olmayan… Umurumda değil. Güzel şekilli bir kafası varsa sorun değil. Ayrıca güzel dişler ve güzel bir gülümseme.”

Haberin Devamı

Ancak bu zeki ve komik adam bir de zenginse, şirketi milyarlar değerinde olan, kendi kişisel serveti de tahminen 550 milyon dolar olan yıldız isim için bu büyük bir artı...

Martha Stewart röportaj verirken gülerek şunları söyledi: “Zengin olmak yardımcı olur. Çok zengin olmak daha da yardımcı olur. Uçak ve yat çok güzel olurdu... Yatları çok seviyorum.”

Bu açıklamalar Martha Stewart’ın 14 Mart'ta Foxwoods Resort Casino'da müzisyen 50 Cent ile yakınlaşırken görülmesinin ardından geldi.

Forbes'a göre, 50 Cent'in serveti 150 milyon dolara kadar çıkabilir ki bu, ne yazık ki Stewart'ın 550 milyon dolarlık servetinden çok daha az.

Haberin Devamı

Bu ayın başlarında, Martha Stewart kendisini iyi bir eş adayı yapan şeyleri de sıralamış, deyim yerindeyse onunla birlikte olan ya da evlenen erkek için bir şans olduğunun altını çizmişti.

“Çok iyi bir eş adayıyım. Yemek yapmayı, temizlik yapmayı, ev işlerini yapmayı biliyorum; bunların hepsi ev hanımı becerileri.”

Ancak tüm bu açıklamalarına rağmen Martha Stewart çok çalıştığı için flört etmeye hiç zamanı olmadığını da söylüyor.

“Birçok bekar erkek tanıyorum. Bence gerçekten kendilerine bakacak bir kadın istiyorlar, bu yüzden ben henüz tam zamanlı olarak bir erkeğe bakabilecek durumda değilim çünkü çok çalışıyorum.”

Haberin Devamı