Sıfırdan başladı, en gözde kızını milyarder yaptı… Şimdi ona benzemek için bıçak altına yatacak

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Onları bu kadar ünlü yapan ise anneleri Kris Jenner’ın ticari zekası oldu. Yıllar boyu televizyon ekranlarının en çok izlenen talk şovu olan The Kardashians ile ünlenen bu 5 kardeş daha sonra şöhretlerini ve servetlerini de giderek artırdı.

Kardashian / Jenner ailesinin en şöhretli üyesi her zaman Kim Kardashian oldu. Bir zamanlar babasının ünü sayesinde sosyeteye girmeye çalışan ve Paris Hilton’un asistanlığını yapan bu genç kadın şimdi bir moda imparatorluğunu sahibi.

Adı çoğu zaman skandallarla anılsa da aynı zamandan menajerliğini de yapan annesi Kris Jenner’ın ticari hamleleri ve hırsıyla kendini bir markaya dönüştüren Kim Kardashian artık sadece bir televizyon ünlüsü değil kendi giyim markasını kurmuş ve milyarder olmuş başarılı bir iş kadını.

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Yıllar yılı Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian ve ikinci eşinden doğan Kendall ve Kylie Jenner kardeşleri yönlendirerek hepsini ünlendiren anneleri Kris Jenner kendisi de bu işlerde komisyon ala ala zengin oldu.

Ve en azı kızları kadar ünlendi.

Son zamanlarda yaptırdığı estetik müdahalelerle konuşulan ve epey gençleşmiş bir görüntü veren Kris Jenner’ın bu ameliyatlara devam etmek istediği konuşuluyor.

Bu isteğin ardında da iddialara göre kızı Kim Kardashian’a benzeme arzusu yatıyor.

Hatta Kris Jenner’ın tıpkı Kim gibi göğüslerine silikon taktırmayı bile düşündüğü söyleniyor.

Ünlü aile Kris Jenner’ın bu istekleri karşında şaşkına dönmüş durumda. Hatta bunu oldukça tuhaf ve biraz da “hastalıklı” bir takıntı olarak değerlendirmişler.

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Ancak aileye yakın kaynakların dediğine göre 69 yaşındaki Kris Jenner 44 yaşındaki kızı Kim'i “taklit edilebilecek en mükemmel fiziksel model” olarak görüyormuş.

"Kim ne yaparsa aynısını annesi Kris de istiyor” diyen yakınları "Kris'in daha önce yüz gerdirme ameliyatı geçirdiği ve şimdi yeni göğüslere sahip olmak istediği bir sır değil. Kris, göğüslerinin sarkık olduğundan endişeleniyor ve cerraha göstermek için Kim'in göğüs ölçüsünü not etmiş. Kim'inkiyle aynısını istiyor” sözleriyle ünlü annenin kızına “dönüşmeye” çalıştığını anlatıyor.

Kris Jenner neredeyse yarı yaşında bir sevgilisi olmasına ve çok mutlu gözükmesine rağmen yakınlarının söylediğine göre görünüşünden hiç memnun değil ve sürekli aynaya bakıp kendinde düzeltilecek bir şeyler bulmaya çalışıyor.

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