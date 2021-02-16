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Haber Giriş: 16.02.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Sıfır makyaj Berrak!

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Sıfır makyaj Berrak!
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Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına Berrak Tüzünataç da uydu.

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu yayınladığı fotoğrafla doğallığını gözler önüne serdi.

Sıfır makyaj Berrak

"NEŞELİ BİR GÜN"
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tüzünataç, makyajsız ve filtresiz çekilen karesini Instagram'dan yayınladı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına, "Neşeli bir gün oluyor" notunu düştü.

Sıfır makyaj Berrak

Exxen adlı dijital platformda yayınlanan “Astrolojik Şifreler” programına konuk olan Tüzünataç, “Çok tombul bir çocuktum. Sonra hızla kilo verdim. Kilo vermemde baba tarafımın şekilciliğinin etkisi oldu. ‘1 kilo daha alırsan şöyle olur’ derlerdi” diye konuştu. Bedenine verdiği önemi ise ünlü oyuncu şöyle ifade etti: “Bedenim benim için çok önemli. Ona gözüm gibi bakıyorum. 2013’ten beri glütensiz besleniyorum, abur cubur yemiyorum.”

Sıfır makyaj Berrak

Düzenli olarak yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç ekranların en fit isimlerinden...

Sıfır makyaj Berrak

Sağlıklı yaşamın sırrını verdi!
Tüzünataç katıldığı bir programda formunu nasıl koruduğunu anlatmıştı: "Her gün spora gitmesem de haftada 5 gün yapıyorum. Pilates öncesi kardiyo çalışıyorum, 3-4 gün yoga yapıyorum. Güne yemekle başlayan biri değilim ama kahvaltıyı çok seviyorum. Güne önce sporla başlayıp sonra yemek yiyorum. Glütensiz besleniyorum sağlık sorunumdan dolayı. Ne yediğimi bilmeye özen gösteriyorum, içinde ne var onlara bakıyorum. Yemek konusunda katı değilim."

Sıfır makyaj Berrak


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