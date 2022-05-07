Sıfır makyaj Ayşegül!

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, bir sıcak bir soğuk giden havaların kurbanı oldu. Soğuk algınlığı geçiren Yıldız, fotoğrafını "Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak... Aman dikkat havalar çok dengesiz. Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık" notuyla Instagram'da paylaştı.

Ayşegül Yıldız'ın bir çok ünlü ismin aksine makyaj yapmadan ve filtre kullanmadan yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Takipçileri Ayşegül Yıldız'a "Bu ne güzellik' diye sordu...

ONLARI BİR DE MAKYAJSIZ GÖRÜN!

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!

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KENDİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, 'Huzurun her rengi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve 'yok böyle güzellik', 'Çok güzelsiniz Aslı Hanım' şeklinde yorumlar aldı.

SERENAY SARIKAYA

Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Aşk yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.

ŞEBNEM FERAH

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Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.

PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

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BERFU YENENLER

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Takipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Fark ettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

ESRA DERMANCIOĞLU

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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GÜLŞEN

Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu... Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.