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Haber Giriş: 09.03.2020 - 17:20,Son Güncelleme:/

Sıfır atık projesine destek

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Sıfır atık projesine destek
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Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla organize ettiği “Cemre Çarşısı” önceki gün Ataşehir Grand Sheraton Hotel’de gerçekleşti.

Etkinliğe ünlü isimler de katıldı. Hülya Koçyiğit’in ikinci el kullanımına dikkat çekmek için kendi kıyafetlerini ‘paylaştığı’ etkinliğe Aslıhan Doğan, Demet Akalın, Tülin Şahin, Buse Terim, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Buse Varol ve Bengü de çocuklarının kıyafetlerini bağışlayarak destek verdi. Elde edilen tüm gelir, İdlib’de şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.

Sıfır atık projesine destek

Ezra Çetin-Tuba Çetin
Sıfır atık projesine destek

İpek Açar
Sıfır atık projesine destek

Feryal Gülman
20 yıllık hırka
25 yıllık ceket
Ünlü model Tülin Şahin, sürdürülebilir moda üzerine Nur Viral moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirdi. Orta gelirli bir ailede büyüdüğünü söyleyen ünlü model ‘’Bir aldığım kıyafeti uzun yıllar kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim, 20 yıllık hırkalarım var” dedi.
Sıfır atık projesine destek


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