Sıfır atık projesine destek

Etkinliğe ünlü isimler de katıldı. Hülya Koçyiğit’in ikinci el kullanımına dikkat çekmek için kendi kıyafetlerini ‘paylaştığı’ etkinliğe Aslıhan Doğan, Demet Akalın, Tülin Şahin, Buse Terim, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Buse Varol ve Bengü de çocuklarının kıyafetlerini bağışlayarak destek verdi. Elde edilen tüm gelir, İdlib’de şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.



Ezra Çetin-Tuba Çetin



İpek Açar



Feryal Gülman

20 yıllık hırka

25 yıllık ceket

Ünlü model Tülin Şahin, sürdürülebilir moda üzerine Nur Viral moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirdi. Orta gelirli bir ailede büyüdüğünü söyleyen ünlü model ‘’Bir aldığım kıyafeti uzun yıllar kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim, 20 yıllık hırkalarım var” dedi.





