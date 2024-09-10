Evli ve dört çocuklu sevgilisiyle yasak ilişkisini duymayan kalmamıştı: 40'ından sonra yarı yaşındaki aşkına çocuk doğurdu... 'Onu sevdim, ne yapayım'

Haberin Devamı

Eski nişanlısı Tom Sturridge'den dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Marlowe ve genç sevgilisi Oli Green'den doğan adını açıklamadığı 8 aylık kızıyla huzuru bulmuş gibi görünüyor 42 yaşındaki Miller.

Aşkın ve bir kez daha anne olmanın mutluluğu yüzüne yansıyan Miller, geçtiğimiz günlerde de 81'inci Venedik Film Festivali'nin konuğu oldu.

GENÇ SEVGİLİSİNDE ARADIĞINI BULDU

2000'lerin başında evli iş insanı Balthazar Getty ile yaşadığı yasak aşk yüzünden eleştiri oklarını üzerine çeken Miller, belli ki 27 yaşındaki sevgilisi Oli Green ile kurduğu hayatında istediği her şeyi buldu.

Miller, Stellar Magazine'e konuştu ve şu anda sürdürdüğü hayata dair ipuçları verdi.

Haberin Devamı

Güzel oyuncu, röportajda 12 yıl arayla üstelik de 40 yaşından sonra ikinci kez anne olmanın kendisine nasıl hissettirdiğini anlattı.

"Benim 12 yıl arayla ikinci kez anne olmakla ilgili deneyimim tamamen farklı "diye konuştu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Miller: "Ben çok farklı bir insanım. İnsanlar genellikle 40 yaşından sonra anne olmakla ilgili çok şey söyler. Ama ben bunun için daha fazla konuşmayacağım. Sadece kendimi çok şanslı hissediyorum."

Miller röportajda annelik ile birlikte kariyerini sürdürmeyi her zaman iyi bir şekilde dengelediğini söyledi.

Gözden Kaçmasın Bir zamanların en ünlü çocuk yıldızıydı... Nasıl yaşlandığını görmesinler diye havuzlu villasını satıp kulübeye taşındı Haberi görüntüle

40 YAŞINDAN SONRA İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Sekiz ay önce doğum yapan Sienna Miller bu konuda şöyle konuştu. "Doğum iznimi yeni bitirdim. Bebeğim sekiz aylık oldu. Bebeğimi her yere götürebiliyorum. Ayrıca insanlar bebeğimin ihtiyacı olduğunda benim için çekimi durdurabiliyorlar."

Sienna Miller 2022 yılının şubat ayından bu yana 27 yaşındaki Oli Green ile birlikte. Çiftin aşkının ilk meyvesi olan kızları da 8 ay önce dünyaya gözlerini açtı.

Miller'ın kendisinin neredeyse yarı yaşındaki sevgilisinden bebek sahibi olması da ilişkinin başlarında çok konuşulmuştu.

Haberin Devamı

Miller daha önce Harper's Bazaar'a verdiği röportajda bu konuda şöyle konuştu: "Ben bunu ciddiye alacağımı beklemiyorduk. Ama sonra aniden aşık oldum. Genç bir sevgilim olsun diye plan yapmamıştım:"

YUMURTALARINI DONDURMUŞTU

Bu arada şunu da hatırlatalım. Miller, geçen yıl verdiği röportajda, Tom Sturridge ile birlikteyken hem yakın çevresinden hem de hayranlarından ikinci çocuk baskısı gördüğünü açıklamıştı. Hatta söylediğine göre Miller, bunun için yumurtalarını da dondurmuştu.

Miller o dönemde verdiği röportajda, "doğanın kadınlara zalim davrandığını" belirterek yumurta dondurma kararı aldığını da söylemişti.

Haberin Devamı

O dönemde Miller yeni bir bebek konusunda şöyle konuşmuştu: " Sonunda ben de 40 yaşında yumurtalarımı dondurdum. Gerçekten de bir bebeğe daha ihtiyacım olup olmadığına odaklandım. Ben 'eğer olursa olur' diye düşünüyorum."

NİŞANLISI ONU ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI

Sienna Miller, bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini, kariyerinin ilk dönemlerinde Jude Law ile yaşadı.

Hatta ikili nişanlandı. Ama Law, Miller'ı, Sadie Frost ile ilişkisinden dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldatınca ilişki bitti.

Nişan bozuldu ve Law kamuoyunun karşısında, aldattığı Miller'dan özür diledi. Ama bu olay Sienna Miller için çok büyük bir sarsıntı oldu.

Haberin Devamı

Çift, aradan geçen zaman içinde tekrar bir araya geldi ve aşklarına ikinci bir şans verdi. Ama ilişkileri yine yolunda gitmedi. Sonunda ikisi kesin olarak ayrıldı ve farklı yollarda yürümeye başladılar.

EVLİ VE DÖRT ÇOCUKLU SEVGİLİYLE YASAK AŞK YAŞADI

Ardından Sienna Miller, bir yandan kariyerinde yükselirken diğer yandan da özel hayatıyla hiç gündemden düşmedi. Çünkü evli ve dört çocuklu Balthazar Getty ile yasak bir ilişki yaşamaya başladı.

Bu ilişki de basının manşetlerinden inmedi. Getty'nin bir ailesi olmasına rağmen yine de çift birbirlerinden uzun süre kopamadı. Hatta dünyanın en gözde tatil beldelerinde samimi şekilde kameralara yakalandılar. Fakat bu inişli- çıkışlı ilişki de uzun sürmedi ve Miller ile Getty ayrıldı.

Haberin Devamı

Balthazar Getty, Sienna Miller ile olaylı ilişkisi bittikten sonra yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Getty, Miller ile ile yaşadığı yasak ilişkinin, karısı Rosetta ile evliliğini daha da güçlendirdiğini söylemişti 2016'da verdiği bir röportajda.

Balthazar Getty ile karısı Rosetta, iş insanının Sienna Miller ile birlikteliği yüzünden iki yıl ayrı kaldılar. Fakat sonra tekrar bir araya geldiler. Getty, karısıyla barıştıktan sonra Miller ile yaşadığı ilişkiyi "sanki başka bir hayata ait" diyerek tanımlamıştı.

Sienna Miller daha sonra meslektaşı Tom Sturridge ile nişanlandı. Çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Fakat kızları Marlowe bile onları bir arada tutmaya yetmedi. Miller ile Sturridge ayrıldı.

Miller'ın Sturridge'dan dünyaya gelen kızı Marlowe, artık büyüdü. Şimdi genç sevgilisi Oli Green ve onunla ilişkisinden dünyaya gelen 8 aylık kızıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.