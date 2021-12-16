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Şiddete maruz kalan müzisyen İlke Duman, ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu…

#İlke Duman#Kadıköy#Kadıköy
Şiddete maruz kalan müzisyen İlke Duman, ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu…

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, Kadıköy Moda’da evlerine doğru giden müzisyen çiftin sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edilmesi konuşuldu. Olayın ardından şiddet mağduru İlke Duman yaşadıklarını ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya telefon ile bağlanarak anlattı.

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İlke Duman “Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Çok rahat şekilde bunu yapıyordu.” dedi. Eşinin tepki göstermesi üzerine gencin durmadığını söyleyerek “Eşim, “Kardeşim ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? deyince ‘Sana mı soracağım?’ sözleriyle benim üzerime doğru yapmaya devam etti” dedi.

Ardından şiddete maruz kaldıklarını anlatan Duman, “Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular.” dedi.

Polislerin gelmesiyle 2 saldırganın yakalandığını diğerlerinin ise kaçtığını belirten müzisyen Duman “Kötü bir gece geçirdik. Biz böyle insanlar değiliz. Bunları sadece haberlerde izlerdik, başımıza geldi, çok üzgünüz” ifadesini kullandı.

Eşinin saldırıdan sonra vücudunda hasar kaldığını söyleyen Duman, “Biz müzisyeniz, elimiz ayağımız kulağımız bize lazım. Eşim şu an işitme kaybı yaşıyor.” sözleriyle isyan etti.

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Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…

 

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#İlke Duman#Kadıköy#Kadıköy

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