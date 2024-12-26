Poz verirken zorla bile gülümseyemedi... Hayalleri yarım, sıcak yuvası aşksız kaldı...

Haberin Devamı

Ünlüler dünyasının bu yılın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayanı Jennifer Lopez oldu desek pek de abartılı olmaz herhalde.

2024 yılı Jennifer Lopez için hem aşkta hem de işte kaybettiği bir sene oldu... Evliliği biten yıldız ismin yüzü işiyle ilgili konularda da hiç gülmedi

2000’lerin başında büyük bir aşk yaşayıp nişanlıyken ayrıldığı Ben Affleck’le 2022’de evlenen Lopez tam da 2. evlilik yıl dönümünde boşanma davası açtı ve hayatının aşkıyla yollarını ayırdı.

Ben Affleck ayrılık sonrası suskunluğa bürünürken Jennifer Lopez yaşadığı hayal kırıklığı ve üzüntü hakkında samimi açıklamalar yaptı

Haberin Devamı

Çiftin dışarıdan mutlu mesut yürüyor gibi görünen evliliğinde sorunlar olduğu hep konuşuluyordu. Jennifer Lopez’in de bu evliliği kurtarmak için çok çabaladığı ancak bir süre sonra yenik düşüp vazgeçtiği iddia ediliyordu.

Yaşadığı zor günlerden çocuklarına tutunarak çıkmaya çalışan Jennifer Lopez Affleck'le birlikte aldıkları ancak ayrıldıktan sonra bir türlü satamadıkları aşk yuvasında bir başına kaldı

Üstelik sadece evliliği yıkılmakla kalmadı, Jennifer Lopez özel hayatındaki çalkantılar yüzünden planladığı büyük konser turnesini iptal etti, çok güvendiği sinema filmleri de beğenilmedi ve gişede hayal kırıklığı yarattı.

Yılı kalbi kırık bitiren yıldız isim verdiği son röportajda boş kalan kalbinin çocuklarının sevgisiyle nasıl dolduğunu ve yaşadığı ayrılık sürecinde bir yandan da annelik görevlerini yerine getirirken nasıl zorlandığını açık yüreklilikle anlattı.

Yıldız şarkıcı özel hayatında zor günler geçirirken bir yandan annelik görevlerini yerine getirmenin zorluklarından bahsederken yeni yıl için süsediği evinden de görüntüler paylaştı

Haberin Devamı

“Anne olmak ve çocuklarınıza en iyisini vermek istemenin ve her zaman en iyi yüzünüzü ortaya koymanın ne demek olduğunu bilmek. Ama aynı zamanda bir kadın olarak ilişkilerde ve hayatta kendi hayallerinizle ve kendi özlemlerinizle mücadele etmek ve bunun ne anlama geldiğini ve nasıl bir his olduğunu bilmek” diyen Lopez yeni yıl için özenle süslediği evinden ve çocuklarıyla geçirdiği güzel anlardan da fotoğraflar paylaştı.

55 yaşındaki şarkıcı 16 yaşındaki ikizleri Max ve Emme’nin Ben Affleck’le yaşadığı zorlu ayrılık sürecinde adeta dünyasını aydınlattığını, varlıklarının her şeyi neşelendirdiğini duygu dolu sözlerle paylaştı.

Kırmızı halılarda giyinip süslenip birbirlerine aşkla bakan pozlar veren çift etrafta kameralar olmadığını sanarken sık sık hararetli şekilde kavga ederken yakalanıyordu... Bu da aslında iki yılda biten evliliğin başından beri sorunlu olduğuna yoruldu ve çiftin boşanma haberi birçokları özellikle de yakın çevreleri için şaşırtıcı olmadı

Haberin Devamı

“Bir anne olarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz, onları yüceltmek istersiniz ama bu sizi mücadele eden bir insan olmaktan alıkoymaz” diyen Jennifer Lopez yıllar sonra yanında Ben Affleck olmadan kutlayacağı yeni yılda “Zor zamanlarımda hep yanımda olduğun için teşekkür ederim” dediği annesi ve çocuklarıyla geçirecek.