Sibil Çetinkaya kimdir? Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğünündeki o görüntüsü çok konuşuldu

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Instagram dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okullarında tamamladı. Mezun okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim görmeye başladı. Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra oyunculuk eğitimine Londra City Academy’de devam etti ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.



Türkiye’de şehir şehir dolaşarak 'Kafayı Yersin' adlı programı sunan Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra bu programla da adını geniş bir kitleye duyurdu.

r.