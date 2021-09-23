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Sibil Çetinkaya kimdir? Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğünündeki o görüntüsü çok konuşuldu

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Sibil Çetinkaya kimdir Arda Türkmen ve Melodi Elbirlilerin düğünündeki o görüntüsü çok konuşuldu

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir törenle dünya evine girdi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye damga vuran isimlerden biri de Sibil Çetinkaya oldu. Sibil Çetinkaya’nın elinden düşen maytap, Melodi Elbirliler’in gelinliğine takıldı. Büyük panik yaşayan Sibil Çetinkaya, gelinin eteğinden maytabı alarak eteğin yanmasına engel oldu. Maytap görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olurken; gözler bir kez daha Sibil Çetinkaya’ya çevrildi. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir?

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Instagram dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okullarında tamamladı. Mezun okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim görmeye başladı. Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra oyunculuk eğitimine Londra City Academy’de devam etti ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Türkiye’de şehir şehir dolaşarak 'Kafayı Yersin' adlı programı sunan Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra bu programla da adını geniş bir kitleye duyurdu.
r.

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